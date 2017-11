Entren en vigor les restriccions de Trump als viatges i negocis amb Cuba

Des d'aquest dijous entren en vigor les restriccions per viatjar a Cuba des dels Estats Units i la prohibició de fer negoci amb determinades empreses de l'illa, segons ha informat el govern nord-americà en compliment de l'anunci realitzat pel president, Donald Trump, el juny passat. Trump va decidir aleshores congelar la normalització de les relacions bilaterals entre tots dos països, iniciada pel seu predecessor a la Casa Blanca, el demòcrata Barack Obama.

"Hem enfortit les nostres polítiques envers Cuba per allunyar l'activitat econòmica de les forces militars cubanes i encoratjar el govern [del president Raúl Castro] cap a una major llibertat política i econòmica del poble cubà", ha destacat en un comunicat el secretari del Tresor dels Estats Units, Steven Mnuchin.

A partir d'ara els nord-americans tindran prohibit fer transaccions amb entitats cubanes controlades pels serveis militars, d'intel·ligència i de seguretat. Així mateix, els viatges individuals de nord-americans a Cuba per establir contacte amb el poble cubà no seran autoritzats si no tenen "caràcter acadèmic", segons el departament del Tresor.

Malgrat això, alguns d'aquests viatges es podran dur a terme si l'interessat va comprar el bitllet d'avió o va fer la reserva d'allotjament abans del 16 de juny, que és quan Trump va anunciar la seva nova política sobre Cuba.

Trump va prometre durant la seva campanya electoral endurir la política nord-americana sobre Cuba, tot i que no ha tallat les relacions diplomàtiques restablertes amb el país caribeny durant el mandat d'Obama. Sí que ha deixat clar, però, que no té cap intenció d'aixecar l'embargament econòmic imposat a l' illa des de fa més de mig segle.

Les relacions entre els dos països s'han tensat durant les últimes setmanes arran dels suposats atacs acústics que, segons Washington, han causat danys a 22 diplomàtics nord-americans destinats a l'Havana.