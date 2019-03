Els Erasmus del curs que ve, en dubte tot i la confiança en acords futurs

“A les universitats de Londres tothom està contra el Brexit -professors i estudiants són majoritàriament pro-UE-, però em sorprèn molt, sobretot dels estudiants, que no estan gens mobilitzats. Suposo que és un tema cultural, es queixen però no organitzen cap protesta”, diu la Isabel Freijo, que fa l’últim curs de dret com a Erasmus al King’s College. La Isabel tenia un casament a Barcelona aquest cap de setmana i va agafar el vol per venir abans del 29, no fos cas que es consumés el Brexit dur just aquell dia i es col·lapsés l’aeroport. “Ens han demanat que a la tornada portem la carta de confirmació que som estudiants” per si hi hagués cap problema a la frontera, explica la jove de 23 anys. I és que potser quan torni el Regne Unit no forma part de la UE.

Però la Isabel està molt tranquil·la i diu que el Brexit no l’angoixa gens. Les universitats europees i britàniques han arribat a un acord perquè, amb Brexit suau o dur, els Erasmus d’aquest curs acabin el programa sense problemes.

Avui hi ha 668 estudiants d’Erasmus catalans al Regne Unit i 330 de britànics a Catalunya. Un Brexit dur no tindrà impacte per a cap d’ells. Els que podrien veure’s afectats són els que just ara estan fent la inscripció per al curs vinent. “Hem avisat tots els que havien escollit el Regne Unit que poden passar moltes coses, perquè decideixin si volen demanar plaça en un altre país o volen esperar a veure si hi ha programa o no per a l’any que ve”, explica a l’ARA Aurèlia Mañé, delegada del rector de la UB per a les relacions internacionals.

Però el Brexit no afecta només els alumnes. Uns 370 docents o investigadors britànics treballen a les universitats catalanes, i hi ha al voltant d’un miler d’investigadors catalans al Regne Unit. De moment no hauran de tornar a casa -si són al Regne Unit només s’han de registrar en el procés obert pel govern britànic-, però els programes de recerca i cooperació finançats per la UE deixaran d’aplicar-se al Regne Unit després del Brexit.

Sense alarmismes

Mañé diu que els últims mesos ha assistit a moltes reunions sobre el Brexit, amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), amb la d’universitats espanyoles CRUE i amb el Govern. “És una mica com El dia de la marmota ”, diu, en al·lusió a la pel·lícula de Bill Murray en què el mateix dia es repeteix una vegada i una altra. La incertesa sobre el desenllaç final manté les institucions estancades en un debat de possibles mesures que no s’acaben de concretar. Però Mañé assegura que cap escenari és alarmant, ni de bon tros. Si hi ha sortida amb acord es mantindrà el programa Erasmus fins al curs 2020-21. Després d’això -o en cas de Brexit dur- es podria acabar establint nous acords amb el Regne Unit en els quals les universitats catalanes han pactat anar totes a l’una amb l’ACUP i la CRUE. Els alumnes que han decidit fer una carrera al Regne Unit i ara paguen el preu de matrícula britànic, com a comunitaris que són podrien acabar pagant el doble o més, com paguen ara els extracomunitaris, però Mañé creu que per a ells també es podria acabar pactant un espai d’educació superior coordinat com el que es té amb els països nòrdics. Com apuntava la Isabel, Mañé admet també que les universitats britàniques són molt propenses a la col·laboració europea i està convençuda que es podrà arribar a acords.