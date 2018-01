Erdogan ataca els kurds amb tancs de fabricació alemanya

L'ofensiva militar de Turquia contra els kurds de Síria està esquitxant el govern alemany. L'executiu d'Angela Merkel ha quedat en evidència per la venda de tancs Leopard al règim de Recepp Tayyip Erdogan, que ara utilitza contra els kurds amb un balanç fins ara de més de 260 morts.

Fa només dues setmanes el ministre d'Exteriors alemany, el socialdemòcrata Sigmar Gabriel, va rebre a casa seva el seu homòleg turc, Mevlüt Cavusoglu, que el va qualificar "d'amic". Es van comprometre a millorar les relacions bilaterals entre els dos països, socis de l'OTAN. En la trobada es va avançar en la signatura d'un contracte amb el fabricant d'armes alemany Rheinmetall per actualitzar els tancs Leopard 2, amb millores que els fan menys vulnerables a les explosions.

Se suposava que Turquia havia de fer servir l'armament de fabricació alemanya en la lluita contra el Daeix, però diversos analistes militars han confirmat a la premsa a partir de les imatges de l'ofensiva a Afrin que els tancs s'estan utilitzant en la massacre contra els kurds.

Els grups a la dreta i a l'esquerra del govern de Gran Coalició estan criticant el nou contracte i reclamen a l'executiu que es posicioni sobre l'ofensiva turca al nord de Síria. Norbert Röttgen, membre de la CDU, el partit d'Angela Merkel, que presideix el comitè d'Afers Exteriors del Parlament, ha declarat que és "totalment obvi" que Alemanya no hauria de subministrar les actualitzacions. En una entrevista a la ràdio de la BBC ha considerat que la intervenció turca és "il·legal, contrària a la llei internacional i contraproduent des del punt de vista del combat contra el Daeix".

El president turc ha promès "esclafar" les Unitats de Protecció Kurdes, la milícia que fins ara ha estat aliada dels Estats Units i les potències europees en la lluita contra el Daeix al nord de Síria. Fins ara hi ha més de cinc mil desplaçats, segons l'ONU, i uns 260 morts, segons les forces kurdes.

En la negociació entre Berlín i Ankara també hi ha la posada en llibertat del periodista alemany Deniz Yücel, corresponsal del conservador 'Die Welt', que està empresonat sense càrrecs des de fa onze mesos a Turquia. Com titula el diari 'Der Spiegel', el govern alemany està intentant intercanviar tancs per ostatges.