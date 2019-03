El partit d'Erdogan perd el govern d'Ankara en les municipals turques

Com sol ser habitual entre l'electorat turc, l'alta afluència -amb una participació del 83% del total d'un poc més de 57 milions de votants- ha marcat la jornada electoral d'aquest diumenge a Turquia en unes eleccions municipals en què el partit governant de Recep Tayyip Erdogan, Justícia i Desenvolupament (AKP), es jugava la permanència al poder després de més de 20 anys al poder.

Els resultats preliminars donaven la primera campanada: l'oposició guanyava a Ankara, on el candidat Mansur Yavas superava el partit governamental. Tot i perdre el control de la capital, a Istanbul qui guanyava era el candidat de l'AKP, l'exprimer ministre Binali Yildirim. El grup d'Erdogan, i segons aquests resultats preliminars, haurien guanyat a almenys la meitat dels municipis de Turquia.

Des de primera hora, els comicis locals van estar marcats per la intimidació i la violència contra els partidaris dels partits opositors. A hores de tancar aquesta edició, s'havien confirmat les morts d'almenys tres persones mentre que mig centenar més van resultar ferides. L'incident més greu va tenir lloc en un col·legi electoral de la ciutat de Malatya, a l'est del país, on dos membres del partit opositor Saadet van ser tirotejats pel familiar d'un candidat de l'AKP.

El clima de tensió, símptoma de l'amenaça que afrontava l'hegemonia del partit d'Erdogan, va ser present. En diverses ciutats turques es van registrar diversos enfrontaments entre partidaris de partits rivals.