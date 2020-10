Erdogan recomana "teràpia mental" a Macron

Declaracions incendiàries del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, contra el seu homòleg francès, Emmanuel Macron. El mandatari turc ha criticat enèrgicament l'enduriment de les mesures contra agrupacions islamistes –amb vincles amb l'islam radical, segons l'Elisi– arran de la decapitació fa una setmana del professor Samuel Paty per haver mostrat caricatures de Mahoma en una de les seves classes.

"Quin problema té Macron amb l'islam? Quin problema té amb els musulmans? Macron necessita fer teràpia mental", ha dit Erdogan aquest dissabte durant un congrés del seu partit, l'islamista AKP, a la ciutat de Kayseri, al cor de Turquia, que estava sent retransmès en directe per la cadena NTV.

Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır.



Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı içten çökertecektir. pic.twitter.com/dZk7PyS3sZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 24, 2020

L'Elisi no ha trigat gaire a contestar. En un comunicat, la presidència francesa ha considerat "inacceptables" les paraules d'Erdogan. "Els excessos i la grolleria no són maneres. Exigim que Erdogan canviï la seva política, perquè és perillosa des de tots els punts de vista. No entrem en polèmiques inútils i no acceptem els insults", han afegit els portaveus de Macron.

Segons la premsa francesa, el govern hauria cridat a consultes l'ambaixador francès a Ankara.

Macron apuja el to

L'atemptat terrorista contra Samuel Paty ha fet que Macron hagi apujat el to contra el radicalisme islàmic. “La por canviarà de bàndol” o “Els islamistes no han de poder dormir tranquils al nostre país” són dues frases que el mandatari nascut a Amiens ha pronunciat aquests últims dies.

En aquest sentit, l’estat va assegurar que incrementarà el control sobre determinades associacions que es consideren vinculades a l’integrisme islàmic: se’ls faran “visites”, i el consell de ministres, a proposta de Macron, ordenarà que algunes siguin dissoltes.

Aquesta setmana, per exemple, es va tancar la mesquita de Patin, als afores de París, per haver difós vídeos en què es criticava el professor i que van instigar la tragèdia. " Els nostres conciutadans esperen fets, i aquests fets s’intensificaran. Hem assenyalat l’enemic i tenim clara l’estratègia. Aquells que la seva religió sigui l’islam han d’estar protegits contra l’islam radical”, apuntava el mateix Macron. A més, a principis de mes Macron ja havia anunciat una llei contra el "separatisme islamista" que tindrà l'objectiu de limitar la influència dels integristes en l'ensenyament, a les mesquites, a les associacions.

Sigui com sigui, no és el primer cop que Macron i Erdogan protagonitzen escenes de tensió. En els últims mesos, de fet, hi ha hagut diversos exemples: en la intervenció d'Ankara a Líbia, o en el conflicte per les aigües territorials de Xipre i Grècia, o, més recentment, pel conflicte a Nagorno Karabakh, en el qual Turquia està clarament alineada amb l'Azerbaidjan contra Armènia.