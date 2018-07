Eritrea obre ambaixada a Addis Abeba en un gest per aprofundir la pau

La nova etapa que recentment han començat Eritrea i Etiòpia ha viscut aquest dilluns un nou episodi amb la reobertura de l'ambaixada eritrea a Addis Abeba, tancada 20 anys enrere per la guerra entre les dues nacions i que en dues dècades ha costat la vida a més de 70.000 persones. Amb la inauguració el president eritreu Isaias Afewerki ha posat fi a la seva visita, també històrica, de tres dies a la capital etíop, perquè cap líder eritreu trepitjava el territori veí des del 1996.

Isaias i el primer ministre etíop, Abiy Ahmed, van signar la setmana passada a la capital eritrea, Asmara, "la fi de l'estat de guerra" en una declaració que assumeix les fronteres marcades en l'Acord d'Alger del 2000, que mai va complir el govern d'Addis Abeba. La guerra ha servit durant aquests anys al govern eritreu per blindar el país fins a aïllar-lo internacionalment i forçar la ciutadania a viure en un país considerat com una enorme presó a cel obert, amb abusos i violacions dels drets humans que ha convertit Eritrea en un dels orígens dels migrants en cerca d'asil a Europa i altres estats africans.

El pas dels dos països veïns ha comportat l'elogi generalitzat de la comunitat internacional i alguns observadors etíops han arribat a comparar la pau anunciada amb la caiguda del Mur de Berlín el 1989.

L'autoritari líder eritreu, que va arribar a Etiòpia dissabte passat per retornar a Abiy la visita que va fer a Asmara dies abans, va reobrir l'ambaixada en una cerimònia en la qual una banda de música militar va interpretar l'himne nacional eritreu. "Gairebé dues dècades després, Eritrea reobre l'ambaixada a Addis Abeba en presència dels dos líders", ha anunciat el cap de gabinet d'Abiy, Fitsum Arega, al seu compte de la xarxa social Twitter.

