Escalant edificis pels nens i nenes de Síria

Cridar l'atenció sobre el patiment dels nens i nenes sirians és l'objectiu del fotògraf i escalador francès Pascal Hanrion, que aquest cap de setmana ha protagonitzat dues accions a Barcelona. Dissabte es va despenjar de la façana d'un edifici de la Rambla amb una samarreta en què es llegia "Salveu els infants de Síria", i diumenge, coincidint amb la manifestació per la llibertat dels presos polítics catalans, va fer el mateix al centre comercial de la plaça Espanya, amb una pancarta i una estelada. Denunciava la massacre química del 7 d'abril a la població de Duma i el patiment quotidià de les criatures en aquests set anys de guerra.

Hanrion es va començar a interessar per Síria el 2011, quan va esclatar la revolta popular contra el règim de Baixar al-Assad. "Em va sorprendre la resposta violenta del govern davant les primeres protestes pacífiques: disparaven contra els manifestants des d'helicòpters". Quan l'agost del 2013 hi va haver l'atac químic al barri opositor de Guta Est, amb més de 1.400 morts a la perifèria de Damasc, va decidir que havia de fer alguna cosa. "Vaig sentir vergonya com a home i com a pare i vaig decidir comprometre'm. No em podia quedar de braços plegats". Aleshores va començar a participar en curses d'alta muntanya, com ara la ultramarató de Verbier Saint Bernard, als Alps suïssos.

Amb el casc blanc

L'acompanyava sempre un casc dels voluntaris de la Defensa Civil Siriana, coneguts com a Cascos Blancs, que es dediquen a rescatar les víctimes dels bombardejos d'entre les runes. "Quan parlava amb ells sempre em deien que vivien en un infern, però que el pitjor era sentir-se abandonats", relata. Li van enviar un dels seus cascos —"un d'autèntic, que ha salvat moltes criatures a Síria, un objecte que té energia", diu— i hi va escriure el lema Running for the children of Syria [corrent pels nens i nenes de Síria]. Després el va fer servir per una campanya a les xarxes socials amb retrats de personatges amb el casc posat, com l'actriu francesa Catherine Deneuve. A la campanya hi van participar també alguns sensesostre francesos: "Va ser una lliçó d'humanitat: em deien que no tenien aigua per dutxar-se, però que sabien que la seva vida era molt millor que la dels sirians", explica.

Fa un temps que Hanrion es dedica a escalar edificis per fer ressò de la causa per la llibertat dels sirians. Va aprendre a escalar durant els set anys que va viure a Catalunya, a l'escola La Panxa del Bou de Sabadell. "Vaig desenvolupar una tècnica personal d'escalada en solitari que és la que utilitzo ara. L'endemà de la massacre de Duma va enfilar-se a la façana del museu Georges Pompidou de París.

