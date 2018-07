Possible nou 'cas Skrypal' a dotze quilòmetres d'on va patir l'atac l'exespia rus

Dues persones –un home i una dona encara sense identificar– estan en condició crítica a l’hospital del districte de Salisbury, al sud-oest d’Anglaterra, a 170 quilòmetres de Londres, després que hagin entrat en contacte amb una substància desconeguda. L’incident va tenir lloc dissabte 30 de juny, però les primeres informacions no s’han conegut fins a la matinada d’aquest dimecres. Inicialment es creia que la parella havia pres algun tipus de droga en mal estat, heroïna o cocaïna. Descartada aquesta possibilitat, la policia del comtat de Wiltshire ha acordonat diferents adreces tant a Salisbury com a la localitat d’Amesbury, a dotze quilometres, on la parella va ser trobada inconscient. Amb tot, la policia no confirma encara que la parella hagi estat víctima d’un delicte i el màxim responsable de la sanitat pública del Regne Unit descarta qualsevol risc per a la població.

Un dels llocs que han estat acordonats per la policia ha estat l'església baptista d’Amesbury, situada a pocs minuts en cotxe de l'adreça on van ser localitzats l’home i la dona. L'estació de ràdio local Spire FM ha informat també aquesta matinada que els jardins de Queen Elizabeth, al centre de Salisbury, també han estat acordonats com a part de la investigació.

Amesbury incident - police cordon at the baptist church. pic.twitter.com/JRzIBH2Lu2 — steven morris (@stevenmorris20) July 4, 2018

El nou incident es produeix quatre mesos després que l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla, Iúlia, fossin enverinats a principis del mes de març a la ciutat de Salisbury, pel que va ser identificat com a Novitchok, un agent militar nerviós. L’episodi dels Skrypal, que van romandre al mateix hospital de Salisbury durant gairebé dos mesos fins que van superar la condició crítica, va provocar la crisi més important en les relacions entre el Regne Unit i Rússia. Londres va acusar el Kremlin d’estar directament implicat en l’intent d’assassinat de l’exespia Skrypal. Arran dels fets, Londres va ordenar l'expulsió de 23 diplomàtics russos. Moscou també va activar represàlies.

En un comunicat, la policia informava aquesta matinada dels fets amb els següents termes: "Els serveis d'emergència van ser requerits en una adreça a Muggleton Road, Amesbury, dissabte a la tarda, després que un home i una dona, tots dos d’uns quaranta anys, fossin trobats inconscients en un domicili. Tots dos estan rebent tractament per sospites d'exposició a una substància desconeguda a l'hospital del districte de Salisbury. Tots dos estan en estat crític".