Espanya convoca eleccions europees amb 54 escons, a l'espera que es consumi el Brexit

El govern espanyol ha publicat aquest dimarts la convocatòria oficial de les eleccions europees del 26 de maig amb una previsió inicial de 54 escons al Parlament Europeu, els mateixos que tenia fins ara. Quan el Regne Unit faci efectiva la seva sortida de la Unió Europea, l'estat espanyol elevaria a 59 eurodiputats la seva representació a l'Eurocambra.

El Parlament Europeu passarà dels 751 eurodiputats actuals, en una Unió Europea de 28 estats, a 705 escons, quan en siguin 27 ja sense el Regne Unit. En el nou repartiment de seients, l'estat espanyol n'obtindria 59.

Dels 73 escons que deixa lliures el Regne Unit, la UE va decidir l'any passat repartir-ne 27 entre els països que es consideren infrarepresentats. Espanya és un dels més beneficiats en aquest repartiment, juntament amb França, que passarà de 74 a 79 escons. La resta de seients fins ara britànics (46) es deixaran en reserva de cara a la possible incorporació de nous estats a la UE en els pròxims anys.

La resta de països beneficiats seran Itàlia i Holanda ( amb 3 eurodiputats més cadascun ) , Irlanda ( 2 més ) , Polònia , Romania , Suècia , Àustria , Dinamarca , Eslovàquia , Finlàndia , Croàcia i Estònia ( amb un més ) . Els altres 13 estats membres mantindran la representació actual .

El Regne Unit, que ahir dilluns va tornar a rebutjar al seu Parlament totes les propostes de sortida de la UE presentades com a alternativa al pla acordat per Theresa May i la UE, que també ha estat refusat diverses vegades, té fins al 12 d'abril per decidir què vol fer. Una de les opcions que hi ha sobre la taula, tot i que força improbable, és encara la de demanar una pròrroga més llarga per fer efectiu el Brexit, un retard que implicaria la participació del Regne Unit en les eleccions europees de finals de maig.

A l'espera que aquesta possibilitat sigui totalment desestimada, el govern espanyol ha aprovat una previsió de 54 eurodiputats en la seva convocatòria oficial publicada aquest dimarts al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE). La campanya electoral arrencarà el 10 de maig i les eleccions a Espanya se celebraran el 26 de maig (la UE les ha convocat oficialment entre el 23 i el 26).

Però més que no pas pel Brexit, la convocatòria espanyola d'aquests comicis està profundament marcada pel conflicte amb Catalunya, amb Oriol Junqueres (ERC), Carles Puigdemont (JxC), Josep Borrell (PSOE) i Dolors Montserrat (PP) com a caps de llista.