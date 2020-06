Espanya importa carn que prové de la desforestació il·legal de l'Amazònia

Empreses espanyoles estan comprant carn procedent d'explotacions de bestiar que han desforestat il·legalment l'Amazònia brasilera, en concret fins a 12.000 hectàrees de selva tropical protegida del Parc Estatal Ricardo Franco. Així ho revela una investigació feta per Greenpeace i Repórter Brasil, que treu a la llum tot un "esquema de rentat de bestiar il·legal" en què els animals criats en aquestes granges instal·lades en selva desforestada il·legalment passen després per diverses explotacions ramaderes abans d'arribar als escorxadors i al comprador final per esborrar el rastre del seu origen i ser venuts a empreses que s'han compromès a no fer servir bestiar provinent de la desforestació.

Part d'aquest bestiar va ser venut a grups hotelers espanyols com Barceló o Iberostar, als quals Greenpeace demana que reforcin els seus mecanismes de control "per no convertir-se en còmplices de la desforestació de l'Amazònia".

La investigació se centra en algunes granges, com Paredão I i II, instal·lades al Parc Estatal Ricardo Franco. Aquesta àrea, protegida des del 1997, es troba a l'estat de Mato Grosso del Brasil, a la frontera amb Bolívia, i té una superfície total de 158.000 hectàrees, de les quals 12.000 han sigut desforestades. El 71% de la zona desforestada ha sigut ocupada per granges de bestiar com a propietat privada, algunes de manera il·legal, com és el cas de Paredão I i II.

La investigació ha constatat que aquestes dues granges, entre el 2018 i el 2019, van traslladar el seu bestiar a altres explotacions de la mateixa propietat però fora de la zona protegida i des d'aquestes van ser traslladats després als escorxadors de les empreses brasileres JBS, Marfrig i Minerva. "Però aquests escorxadors només fan una avaluació de l'última granja per on ha passat l'animal" i no fan comprovacions més enrere, de manera que permeten "l'entrada d'animals que pastaven il·legalment en aquell espai protegit", diu Greenpeace en el seu comunicat.

"El cas del Parc Estatal Ricardo Franco es repeteix en molts altres llocs de l'Amazònia. L'actual repunt en la desforestació a l'interior de zones protegides i terres indígenes està directament relacionat amb les declaracions, les polítiques i els estímuls promoguts per l'actual president, Jair Bolsonaro", ha dit Miguel Ángel Soto, responsable de la campanya de boscos de Greenpeace.

El portaveu de l'ONG reclama a la Unió Europea que "no es quedi al marge de l'enorme impacte ambiental i social de les seves cadenes de subministrament" i que aprovi la legislació que encara té pendent per prohibir l'entrada a Europa de productes fruit de la deforestació. "El consum dels europeus genera canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat i violacions de drets humans", denuncia Soto.