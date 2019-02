Espanya també s’apunta a la cursa armamentista

Els Estats Units i Rússia s’estan rearmant, la Xina vol crear l’exèrcit més gran del món, i Alemanya i França es plantegen disposar d’unes forces armades europees. I Espanya què fa? El govern espanyol també ha sucumbit a la pressió de Donald Trump i a la seva exigència que els països que formen part de l’OTAN destinin el 2% del seu producte interior brut (PIB) a defensa. Des del 2017 Espanya també s’ha apuntat a aquesta cursa armamentista i preveu adquirir noves fragates i submarins, construir nous blindats i modernitzar els seus helicòpters i avions de combat. Tot plegat elevarà la factura militar en més de 12.000 milions d’euros. No és cap broma.

Quan Trump va començar amb el seu mantra que els països que formen l’Aliança Atlàntica havien d’augmentar significativament el seu pressupost militar, Espanya destinava el 0,9% del PIB a defensa. Si fa no fa, el mateix que la majoria de països de la Unió Europea, que hi dediquen entre l’1% i l’1,5%, excepte França i Grècia, que superen el 2%. Malgrat això, la llavors ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, es va deixar seduir pel president nord-americà i va anunciar una inversió milionària per adquirir nou armament: el govern espanyol destinaria a aquest objectiu ni més ni menys que 10.805 milions d’euros en deu anys.

Amb la moció de censura encapçalada per Pedro Sánchez el juny passat i la marxa de Mariano Rajoy del govern, aquelles promeses de Cospedal van quedar en foc d’encenalls. La nova titular de Defensa, la socialista Margarita Robles, va assegurar quan va assumir el càrrec que l’executiu no tenia tants diners, que no podia comprar tant d’armament i que el percentatge somiat per Trump del 2% era directament inassumible.

Canvi de parer

Poques setmanes després d’haver ocupat la cartera, Robles va canviar d’opinió i va anunciar que el seu ministeri invertiria 4.769 milions d’euros en deu anys -menys de la meitat del pressupost previst per Cospedal- per dotar les forces armades espanyoles de nous submarins, modernitzar els seus helicòpters i posar en òrbitra satèl·lits militars de comunicació, segons detalla Pere Ortega, president del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, probablement l’entitat que disposa de dades més detallades sobre la despesa militar espanyola. En definitiva, en pocs dies la ministra havia oblidat la necessitat d’estrènyer-se el cinturó.

El 14 de desembre el consell de ministres de Sánchez també va donar llum verda a tres programes complementaris d’armament, destaca Ortega: l’obtenció de cinc noves fragates, la modernització d’avions de combat i la construcció de 248 blindats entre els anys 2019 i 2032. Tot plegat costaria un total de 7.331 milions, que sumats als ja compromesos a l’estiu superen la inversió que el Partit Popular pretenia destinar a la cursa armamentista. La no aprovació dels pressupostos del govern espanyol aquesta setmana i la convocatòria d’eleccions generals torna a deixar aquests programes en un impàs.

“Les polítiques d’adquisició d’armament del PP i del PSOE difereixen poc”, assegura el president del Centre Delàs, que també opina que tot aquest nou armament serveix poc per defensar l’estat espanyol. “La nostra principal amenaça és el terrorisme internacional, i aquesta mena d’armament no pot evitar atemptats com el de la Rambla”, posa com a exemple. “L’adquisició de nou armament només fa contenta la indústria militar, que pressiona el govern perquè el ministeri de Defensa és el seu principal client”, destaca l’expert.

Amb la crisi econòmica del 2008, el govern espanyol va reduir significativament la compra d’armament i la solució de la indústria militar va ser aleshores augmentar les seves exportacions a l’estranger. “L’any 2009 Espanya va vendre armes a l’Aràbia Saudita per un import total de 5 milions d’euros. El 2017 l’import era de 270 milions”, subratlla Pere Ortega. Actualment Espanya és el setè exportador d’armes del món.