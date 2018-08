"Esperem salvar moltes més vides"

Dos dies després del terratrèmol que ha sacsejat l'illa indonèsia de Lombok, les tasques de localització de supervivents continua sense descans entre tones de runa i amb esperança després que s'hagi localitzat amb vida una noia de 23 anys atrapada pel tremolor mentre comprava en un mercat. Durant quatre hores, voluntaris i professionals han estat desenrunant la zona on alguns testimonis havien sentit una fràgil veu que demanava auxili. Finalment han aconseguit treure sana i estàlvia Nadia Revanale enmig de l'alegria i l'emoció. El balanç provisional del sisme, de 7 graus, es ha augmentat en les últimes hores i s'eleva a les 105 víctimes mortals, 236 ferits i 20.000 desplaçats, tot i que les autoritats temen que les xifres s'elevin quan s'aconsegueixi arribar a les zones més afectades que han quedat aïllades per la destrucció de les infraestructures. Des de diumenge el servei indonesi de sismologia ha detectat fins a 230 rèpliques que han fet reviure el pànic entre veïns i els centenars de turistes que encara hi ha a l'illa.

Tim Basarnas bersama TNI dan Polri masih terus evakuasi korban tertimpa masjid yang roboh di Desa Lading-Lading Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. 3 tewas dan 1 selamat per 7/8/2018 pukul 09.00 WIB. Evakuasi masih berlangsung saat ini. pic.twitter.com/3gU22U35nW — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 7 d’agost de 2018

Mentre l'illa intenta recuperar la normalitat, milers de turistes ja han estat evacuats de Lombok i de les tres petites illes de Gili, una destinació de bussejadors, sobretot. Les autoritats indonèsies han tingut en funcionament sense parar l'aeroport de Lombok i han reforçat el servei del ferri que va a la veïna Bali.

La Sara, una turista espanyola de 32 anys, ha explicat a l'agència Efe que, malgrat el caos inevitable durant les primeres hores del sisme, les autoritats indonèsies i l'ambaixada d'Espanya s'estan "organitzant bé". En el moment del terratrèmol la dona era, amb un grup d'amigues, al popular arxipèlag de les illes Air, Main i Trawangan, davant del litoral del nord-oest de Lombok, i, segons afirma, el seu hotel es va esfondrar i es va tallar el subministrament d'electricitat.

Indonèsia s'assenta sobre l'anomenat Cinturó de Foc del Pacífic, una àrea amb una gran activitat sísmica i volcànica sacsejada per uns 7.000 tremolors a l'any, la majoria moderades.