La 'novia de l'Estat Islàmic' podrà tornar a Londres per lluitar per la seva ciutadania

260x366 Shamima Begum, en el moment en què passava el control de l'aeroport durant la seva fugida a Síria / METROPOLITAN POLICE / AFP Shamima Begum, en el moment en què passava el control de l'aeroport durant la seva fugida a Síria / METROPOLITAN POLICE / AFP

Shamima Begum, una de les anomenades nòvies de l’Estat Islàmic, ha de ser autoritzada a tornar al Regne Unit per impugnar la privació de la seva ciutadania britànica. Així ho ha decretat aquest dijous el Tribunal d’Apel·lació d’Anglaterra i Gal·les. El ministeri de l’Interior ha anunciat que recorrerà la decisió al Tribunal Suprem, el màxim òrgan de la justícia del país.

Begum, de 20 anys, és una de les tres escolars de l’est de Londres que el febrer del 2015 van fugir de casa i, a través de Turquia, van anar fins a Síria per unir-se a l'autodenominat califat, en aquell moment a la cúspide del seu poder militar. Durant els tres anys següents Begum va viure al territori controlat pels islamistes abans de ser trobada en un camp de refugiats sirians el febrer de l'any passat. Begum estava embarassada i a punt de donar a llum. Les altres companyes de fuga van morir durant el temps que van romandre sota el règim de l'Estat Islàmic.

Ara mateix, encara és al camp Roj, al nord de Síria. La sentència implica que el govern britànic ha de trobar alguna manera per permetre que es presenti a Londres per defensar el seu cas. Amb tot, el ministeri de l’Interior ha insistit fins ara que no ajudarà Begum a tornar al país on va néixer.

Quan va ser localitzada al camp de refugiats, l’aleshores ministre de l’Interior britànic, Sajid Javid, va ordenar que se li retirés la ciutadania al·legant motius de seguretat nacional, una decisió molt polèmica i durament criticada per diferents organitzacions humanitàries.

Risc de mort

Begum, que ara té 20 anys, va emprendre accions legals contra el ministeri argumentant que la decisió era il·legal perquè la convertia en apàtrida i l’exposava a un perill real de mort o de tractes inhumans i degradants.

El tribunal admet que pot tornar al Regne Unit per presentar-hi el recurs, encara que pugui estar subjecta a mesures de control imposades pel ministeri de l'Interior. El Tribunal d'Apel·lació ha dictaminat que "l'única manera que pot presentar un recurs just i efectiu és entrant al Regne Unit”. Els jutges també asseguren que "les preocupacions sobre la seguretat nacional poden ser abordades i gestionades si hi torna, fins i tot procedint a detenir-la i mantenint-la en presó preventiva abans del judici". De moment, Begum és ciutadana de Bangladesh per descendència.