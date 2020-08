Els Estats Units es queden sols al Consell de Seguretat de l'ONU demanant més sancions contra l'Iran

Tretze dels quinze països que participen al Consell de Seguretat de l'ONU s'han oposat a ampliar les sancions contra l'Iran, tal com volen els Estats Units. L'aïllament de Washington, que va trencar unilateralment l'acord amb Teheran que garantia que el seu programa nuclear no tingués un ús militar, és més evident que mai.

Els països han respost precisament que els Estats Units no poden invocar un acord del qual es van despenjar, com va fer divendres el seu secretari d'Estat, Mike Pompeo, que va reclamar les sancions previstes a l'acord en cas d'incompliment per part de Teheran.

França, el Regne Unit, Rússia i la Xina ja s'havien manifestat en contra de les sancions, i s'hi han afegit Alemanya i la resta de membres no permanents, amb l'excepció de la República Dominicana, l'únic país que fa costat a la petició d'embargament d'armes.

El profund aïllament diplomàtic dels Estats Units és també una resposta a l'agressiu estil de Pompeo, que ha acusat els estats europeus de "posar-se al costat dels aiatol·làs", i també al paper de l'ambaixadora nord-americana a l'ONU, Kelly Craft.