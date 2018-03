Estats Units, França i Alemanya s'alinien amb el Regne Unit en la seva batalla contra el Kremlin

Estats Units, França i Alemanya han fet costat aquest dijous al Regne Unit en la seva pugna diplomàtica contra Rússia, encetada per l'intent d'enverinament a un exespia rus en territori britànic.

En una declaració conjunta, la primera ministra britànica, Theresa May, els presidents dels EUA, Donald Trump, i de França, Emmanuel Macron, i la cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, han condemnat l'atac amb agent nerviós contra l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla, Iúlia, el passat dia 4 a Salisbury.

A més d'això, els Estats Units ha anunciat també aquest dijous la imposició de noves sancions a una vintena de persones i empreses russes al país per la suposada ingerència russa en les eleccions nord-americanes del 2016, que va guanyar Donald Trump.

L'agent nerviós de fabricació militar utilitzat al Regne Unit contra l'exespia constitueix "la primera ofensiva" amb aquesta substància contra Europa des de la II Guerra Mundial, afirma el comunicat conjunt dels quatre líders.

"Expressem la nostra consternació per l'atac contra Sergei i Iúlia Skripal a Salisbury, Regne Unit, el 4 de març de 2018", afegeixen, alhora que subratllen la seva "solidaritat amb tots ells i la nostra admiració a la Policia del Regne Unit i als serveis d'emergència per la seva valenta resposta".

Així mateix indiquen que l'ús d'aquest agent nerviós suposa un "assalt" a la sobirania del Regne Unit, una "clara violació" de la Convenció sobre Armes Químiques i una violació del dret internacional. "Això amenaça la seguretat de tots nosaltres", afegeixen.

Càmeres de seguretat i la bandera russa a la façana de l'ambaixada de Rússia a Londres. / Reuters

Trump, Macron, Merkel i May afegeixen que "comparteixen" l'anàlisi de les autoritats britàniques que considera altament probable que Rússia estigui darrere de l'atac contra el doble agent i la seva filla.

"El fracàs de Rússia a l'hora d'atendre la legítima petició del govern del Regne Unit perjudica encara més la seva responsabilitat", afegeix el comunicat, en referència a la sol·licitud de Londres perquè el Kremlin respongués si era responsable de l'ús d'aquest agent nerviós.

"Demanem a Rússia que atengui totes les qüestions relacionades amb l'atac a Salisbury. En particular, Rússia hauria d'informar sobre tot el programa Novichok a l'Organització per a la Prohibició d'Armes Químiques" (OPAQ), afegeixen. Londres va identificar la substància utilitzada en Salisbury com un agent nerviós del tipus Novichok, de fabricació russa.

Els líders demanen finalment a Rússia que assumeixi les seves "responsabilitats com a membre del Consell de Seguretat de l'ONU per defensar la pau i la seguretat internacionals".