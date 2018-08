Els Estats Units i Mèxic pacten un principi d’acord comercial

Els Estats Units i Mèxic van anunciar ahir un principi d’acord comercial que podria posar fi al Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN o NAFTA, segons les sigles en anglès). La supervivència de l’històric pacte firmat el 1994 per aquests dos països i el Canadà és a les mans del primer ministre canadenc, Justin Trudeau. Els pròxims mesos haurà de decidir si afegeix el seu país al nou pacte.

A l’espera del que passi amb les negociacions amb el Canadà, el que sembla un canvi segur és el nom del futur tractat revisat. “Ens desfarem del nom de NAFTA -va assegurar el president nord-americà, Donald Trump, des de la Casa Blanca-. Té una mala connotació, el NAFTA va fer molt mal als EUA durant molts anys”. Durant la campanya electoral, Trump ja va ser molt crític amb aquest tractat, que va qualificar com el pitjor de la història del seu país i va prometre eliminar-lo o renegociar-lo.

Trump va tornar a recórrer a la seva experiència en el món dels reality shows i va escenificar l’anunci del preacord en una trucada telefònica amb el president mexicà, Enrique Peña Nieto, des del Despatx Oval, amb la presència de periodistes i de les càmeres de televisió. El dos líders es van congratular per l’èxit d’unes negociacions que han durat un any -i van estar a punt de fracassar en més d’una ocasió-. Però no van donar cap detall sobre els continguts de l’acord preliminar.

Els dos països han resolt les seves diferències pel que fa a la fabricació d’automòbils. Aquest pas era clau per reprendre les negociacions trilaterals entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Washington ha aconseguit que els cotxes fabricats a Mèxic tinguin un 75% de components nord-americans, en lloc del 62,5% actual, i que entre un 40% i un 45% de la fabricació del cotxe la duguin a terme treballadors que cobren com a mínim uns 16 dòlars l’hora, segons va informar la Casa Blanca.

El pacte, que ara ha de ser aprovat pel Congrés dels EUA, tindrà una vigència de 16 anys, es revisarà cada sis i serà prorrogable a 16 anys més. Les negociacions van començar a donar resultats després de la victòria d’Andrés Manuel López-Obrador el juliol passat a les presidencials mexicanes. I si es materialitza l’acord serà un èxit tant per a Peña Nieto -que podria firmar la revisió del tractat abans de deixar la presidència l’1 de desembre que ve- com per a Trump. El president nord-americà podria presentar l’acord com una nova promesa electoral complerta abans dels comicis legislatius del novembre.

Pressió al Canadà

Durant la trucada entre els dos presidents, Peña Nieto va mostrar el desig que el Canadà s’uneixi al seu pacte. Tant Mèxic com el Canadà han subratllat sempre la necessitat de mantenir el format trilateral del TLCAN. Trump, en canvi, va assegurar que si el govern canadenc no acceptava el nou pacte en negociaria un altre de bilateral.

El mandatari nord-americà ha amenaçat diverses vegades d’acabar amb el TLCAN, que suposa un intercanvi comercial d’un bilió de dòlars en una àrea de lliure comerç amb més de 450.000 habitants, i el maig passat va imposar aranzels a productes del Canadà i Mèxic per pressionar perquè acceptessin noves condicions. El govern canadenc va dir que només acceptarà un acord que sigui bo per al seu país.