Els Estats Units i Turquia aposten per reparar les seves relacions

"La nostra relació està en un moment crític. O la tallem o la posem en ordre". Així de contundent ha estat aquest divendres el ministre d'exteriors turc, Mevlut Cavusoglu, sobre les relacions entre Turquia i els Estats Units. Malgrat això, sembla que ambdues parts estan disposades a reconduir la situació i coincideixen que, ara mateix, cal millorar els seus vincles, danyats darrerament. De fet, aquesta és la principal conclusió que s'extreu de la compareixença que aquest divendres han fet Cavusoglu i el seu homòleg nord-americà, Rex Tillerson, on han anunciat una sèrie de mecanismes per tal de redreçar el moment i restaurar la confiança.

Segons ha explicat Cavusoglu, aquest acord és fruit de la reunió que aquest dijous van mantenir Tillerson i el president turc, Recep Tayyip Erdogan. La millora de la coordinació a Síria -amb paper destacat per l'ofensiva turca contra el poble kurd- és el major repte a assolir, i també el principal motiu de disputa entre els dos països.



La situació que es viu a la regió kurd-siriana d'Afrin, bombardejada des de fa setmanes per l'exèrcit turc en marc de l'operació "Rama d'Olivera" contra les milícies kurdes sirianes YPG, condiciona especialment ambdós estats. Turquia, que considera les Unitats de Protecció del Poble (YPG) un grup terrorista que amenaça la seva seguretat, se sent traïda pel suport que els Estats Units dona a les milícies kurd-sirianes en la seva lluita contra el grup terrorista Daeix.



Cavusoglu ha acusat de nou a Estats Units de no haver complert la seva promesa d'expulsar les YPG de Manbech, una zona fronterera amb Turquia que està sota control kurd. Que Washington complís aquesta "promesa" seria per als turcs la primera mostra de confiança. "Després que les YPG abandonin Manbech, podrem avançar amb els Estats Units amb confiança", ha dit el ministre turc. Els Estats Units, en canvi, reiteren que el seu suport a les milícies kurd-sirianes té com a objectiu derrotar l'autoproclamat Estat Islàmic. "Manbech és un tema amb el qual hem de col·laborar. És una ciutat estratègica i era important expulsar a Daeix. Els Estats Units volen assegurar-se que aquesta zona estigui sota control de les nostres forces", va dir Tillerson, que ha afirmat que tant Turquia com els Estats Units han d'actuar junts a Síria, donant suport al procés de pau impulsat per la ONU.

Malgrat això, el país nord-americà, que va prometre als kurds protecció internacional a canvi de la seva compromesa lluita contra el Daeix, tampoc han complert aquesta promesa. Però avui, amb el Daeix arraconat a la guerra de guerrilles, els kurds ja no són necessaris per als Estats Units ni les potències europees.



Un mateix objectiu

Des que Turquia llancés la seva ofensiva, per terra i aire, el passat 20 de gener -que ha obert un nou front en el conflicte a Síria contra els milicians kurds presents en el nord del país-, part de l'opinió internacional l'ha qüestionat. Els sistemàtics bombardejos a zones civils, el gran desplegament sobre el terreny de l'exèrcit o el to cada cop més autoritari d'Erdogan ha tensat més les relacions amb el món. Però en un gest d'apropar posicions, el ministre nord-americà Tillerson ha apuntat que els dos països persegueixen un mateix objectiu: acabar amb els jihadistes, aconseguir una Síria democràtica i unida, i potenciar el retorn dels refugiats.