Els Estats Units abandonen el consell de drets humans de l'ONU

Els Estats Units ha anunciat aquest vespre de dimarts la seva retirada del consell de drets humans de l'ONU, al·legant que té "un biaix anti-israelià", segons l'ambaixadora nord-americana davant de l'ONU, Nikki Haley.

Acompanyada del secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, Haley ha acusat diversos membres de l'organisme com Cuba, la Xina o Rússia d'haver bloquejat els intents dels EUA de reformar el consell. També ha criticat altres membres del consell d'intentar convèncer Washington que es quedi "però no fer res per desafiar l'estatus quo".

El govern de Donald Trump havia amenaçat ja repetidament amb la retirada del consell si aquest organ no era objecte d'una reforma profunda.

"Mireu els membres del consell i veureu una enorme falta de respecte pels drets humans més bàsics", ha dit Haley, citant Veneçuela, la Xina, Cuba i la República Democràtica del Congo.

L'ambaixadora dels EUA davant de l'ONU ha insistit a criticar "el desproporcionat focus i la inacabable hostilitat cap a Israel" que, al seu parer, mostra el consell de drets humans de l'ONU i que, ha dit, "demostra que està motivat per prejudicis polítics i no per drets humans".

Aquesta retirada és l'enèsim atemptat al multilateralisme de l'administració de Donald Trump, després de retirar-se també de l'Acord de París contra el Canvi Climàtic, l'acord nuclear amb l'Iran i la UNESCO, entre altres forums multilaterals.