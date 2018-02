Els Estats Units asseguren que Corea del Nord els va cancel·lar una reunió "en l'últim minut"

La presència de Corea del Nord durant la seva representació en els Jocs Olímpics d'Hivern a Corea del Sud segueix portant cua. Aquest dimecres, el govern dels Estats Units ha assegurat que Corea del Nord va cancel·lar en l'últim instant una reunió pactada amb el vicepresident nord-americà, Mike Pence, durant els Jocs d'Hivern. "En l'últim minut, els funcionaris nord-coreans van decidir no acudir a la trobada. Ens lamenten que no hagin aprofitat aquesta oportunitat", ha dit en un comunicat la portaveu del departament d'estat, Heather Nauert.

Aquest comunicat es va publicar després que el The Washington Post, donés a conèixer informació exclusiva sobre la reunió programada. Segons el rotatiu nord-americà, Pence tenia previst reunir-se aquest dissabte 10 de febrer amb Kim Yo-jong, la germana del líder nord-coreà, Kim Jong-un, i amb el president honorífic del país, Kim Yong-nam, que estaven al sud representant la delegació nord-coreana en els Jocs de PyeongChang.

Tal com apunta el diari, els dos representants haurien cancel·lat la trobada amb només dues d'antelació, perquè Pence havia utilitzat la seva visita a Corea del Sud per anunciar sancions "més dures i agressives" contra Corea del Nord. Per la seva banda, Nauert ha dit que "el vicepresident estava preparat per aprofitar aquesta oportunitat per fer comprendre la necessitat que Corea del Nord ha d'abandonar els seus programes nuclears i de míssils balístics lícits". Com ja havia dit anteriorment, la portaveu dels Estats Units va recordar que no permetrien que "Corea del Nord aprofités la seva assistència als Jocs d'Hivern per ocultar la vertadera naturalesa del règim".

Seül treballarà perquè dialoguin

Mentrestant, Corea del Sud insisteix en ser mediador de la situació. Així, el cap de l'oficina de Seguretat Nacional sud-coreana, Chung Eui-yong, ha insistit aquest dimecres que Seül treballarà perquè Washington i el règim de Pyongyang aconsegueixin mantenir un diàleg "constructiu". "Seül farà tots els esforços possibles per avançar en paral·lel en les relacions intercoreanes i en la desnuclearització de la Península", ha afegit Chung durant un discurs en el parlament.

Els Jocs de PyeongChang han afavorit el major apropament en anys de les dues Corees, efrontades des de la Segona Guerra Mundial. Seül es mostra convençut que aquesta dinàmica pot contribuir també a l'apropament de Trump i Kim Jong-un, que protagonitzen una preocupant cursa armamentística. El govern de Corea del Sud espera ara poder aprofitar la visita que aquesta setmana realitza Ivanka Trump, filla del president Donald Trump, als Jocs de PyeongChang per seguir impulsant la idea d'un estretiment de les relacions entre Washington i el règim després d'un 2017 marcat per les proves d'armes nord-coreanes i els encreuaments d'amenaces entre les dues parts.