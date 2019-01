Els Estats Units comencen a evacuar personal diplomàtic de Veneçuela

Va ser una de les primeres reaccions de Nicolás Maduro en conèixer, dimecres, l'anunci del líder opositor Juan Guaidó, quan s'acabava d'autoproclamar president interí de Veneçuela. Arran del reconeixement i suport del president nord-americà, Donald Trump, a Guaidó, Maduro va anunciar que el país veneçolà trencava les relacions diplomàtiques i polítiques amb el govern dels Estats Units, al qual va acusar d’“intervencionista”, i va donar un termini de 72 hores perquè el personal nord-americà abandonés l’ambaixada.

Guaidó va contradir les paraules de Maduro, i va respondre que les relacions de Veneçuela amb els EUA continuaven intactes. Malgrat això, la incertesa i la tensió, també en aquest camp, s'han fet evidents durant les últimes hores. Aquest divendres a la matinada el govern nord-americà ha ordenat l'evacuació de tot el seu personal considerat "no essencial" del país llatinoamericà.

Avís per als turistes

En una alerta de seguretat, el departament d'Estat també ha recomanat als nord-americans que resideixen o estan de viatge o de visita a Veneçuela que "considerin seriosament" abandonar el país "mentre els vols comercials continuïn disponibles", fet que deixa intuir que aviat podrien deixar d'estar-ho.

A aquells nord-americans que optin, però, per quedar-se a Veneçuela, el govern els ha recomanat "tenir el subministrament necessari per no haver de sortir de casa seva". Per la seva banda, l'ambaixada dels Estats Units a Caracas seguirà oberta les pròximes hores, tot i que amb "capacitat limitada a l'hora de proveir serveis d'emergència als ciutadans nord-americans a Veneçuela".

Maduro es manté ferm

I és que despré s de l'anunci amenaçador de Maduro, el secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, va respondre que el seu personal no reconeixeria l'autoritat de Maduro, a qui va qualificar d'expresident.

"Els Estats Units mantenen relacions diplomàtiques amb Veneçuela, i les portarem a terme a través del govern interí de Guaidó, que ha convidat la nostra missió a continuar a Veneçuela", va dir Pompeo.

Maduro ha reiterat, també aquest divendres, la seva decisió de trencar relacions amb els EUA i amb el "govern imperialista de Donald Trump".

El líder chavista també ha recordat que pensa tancar les ambaixades i els consolats nord-americans al país caribeny quan s'esgoti el termini, diumenge.