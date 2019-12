Els Estats Units hauran d'indemnitzar la família d'un periodista assassinat al Panamà fa 30 anys

Trenta anys després els Estats Units hauran d'indemnitzar la família del fotoperiodista espanyol Juantxu Rodríguez, que va morir durant la invasió a Panamà abatut per l'exèrcit nord-americà. La compensació l'ha dictat la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH), i és una resolució vinculant que beneficiarà altres víctimes civils. Així, el govern de Washington haurà de "crear un mecanisme especial" perquè es "materialitzin les reparacions aplicables a cada grup de víctimes", a banda d'estar obligat a obrir una investigació per aclarir "plenament els fets".

Rodríguez va morir el 21 de desembre del 1989 a Ciutat de Panamà als 32 anys, abatut per bales disparades per soldats nord-americans contra ell quan cobria, per a El País, la invasió de l'estat centreamericà. El seu assassinat va fer la volta al món i la seva imatge encara es recorda pintada per les parets Ciutat de Panamà.

Establir un precedent

La importància de la resolució de la CIDH és que acaba amb la "impunitat" de la Casa Blanca perquè deixi de comportar-se com un "gegant que va aixafant vides d'aquesta manera", ha valorat aquest divendres Elisa Pavón, cunyada i representant de l'obra del reporter, durant un acte d'homenatge que ha fet Reporters Sense Fronteres a Madrid. En aquest sentit, s'ha mostrat optimista perquè a partir d'ara hi hagi "precedents i vies" que puguin fer servir, per exemple, la família de José Couso, el càmera de Telecinco assassinat l'abril del 2003 en un bombardeig nord-americà quan era en un hotel a Bagdad, on s'allotjava la premsa que cobria la invasió de l'Iraq.

"Algú va disparar contra en Juantxu sabent que era periodista. Van tirar a matar i tant de bo algun dia els Estats Units acceptin que van ser responsables de l'assassinat d'un reporter que estava informant", ha valorat Gervasio Sánchez. El vocal de Reporters Sense Fronteres ha subratllat, a més, que al cadàver de Rodríguez no li van practicar l'autòpsia.