Els Estats Units retiren el seu personal diplomàtic de Veneçuela

El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, ha anunciat aquest dimarts a través de Twitter que els Estats Units retiraran el personal diplomàtic que queda a la seva ambaixada de Caracas degut al "deteriorament de la situació" a Veneçuela. A més, assenyala que la presència dels diplomàtics al país representa un "obstacle" per a l'estratègia de Washington.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.