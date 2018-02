Els Estats Units ja tenen professors armats a classe

Arran del tiroteig en un institut de Florida fa uns dies, el president nord-americà, Donald Trump, es va mostrar partidari que els mestres vagin armats per protegir-se de possibles atacs. Però de fet, aquesta ja és una realitat en diverses zones dels Estats Units, en 9 estats que permeten a professors o a altres treballadors portar armes als centres en horari lectiu, sempre que tinguin la respectiva llicència. Són tres estats demòcrates (Rhode Island, Oregon i Hawaii), un 'swing state' (Nou Hampshire) i cinc de republicans (Alabama, Alaska, Wyoming, Utah i Kansas). Només en sis estats (Califòrnia, Illinois, Massachusetts, Nova Jersey i Nova York) la llei prohibeix expressament entrar armes en recintes educatius, i, fins i tot, deixar-les al cotxe. A la resta del país, en cada districte escolar regeixen diferents legislacions.

L'any 2007 un districte escolar d’Arkansas va destinar 68.000 dòlars (55.000 euros) a entrenar 13 professors en el maneig d'armes de foc, amb l’objectiu d’obtenir la llicència per portar armes durant la seva jornada laboral.

Quan es disparen les armes accidentalment

Els detractors de la presència d'armes a les escoles recorden els nombrosos accidents que s'han produït fins ara. L’any 2014 una mestra d’educació primària es va disparar a si mateixa de manera accidental dins d’un lavabo de l’institut Westbooke. Arran de l’accident, va ser sancionada amb un curs d’armes de foc. Al voltant de les mateixes dates, un professor de la Universitat d’Idaho portava una pistola dins la butxaca i al mig d’una classe es va disparar accidentalment al peu. El 2016 una mestra va guardar la seva pistola dins la cisterna d’un lavabo del centre educatiu cristià de Cumberland (Pennsilvània) i se’n va oblidar. Quatre nens d’entre sis i vuit anys van trobar l’arma i van avisar els directors.

Portar armes prevé la violència?

Alguns professors defensen el fet de portar una arma de foc a classe com a mesura de seguretat. És el cas de Martha McMallum, una mestra de l'escola de Newtown on un home va assassinar vint alumnes de 7 i 8 anys el 2012. La dona ha dit a la cadena de televisió Fox News: “Adoro els nens i estic disposada que algú em pugui disparar per tal de defensar-los".

La Universitat d’Umpqa, a Oregon, accepta les armes de foc i destaca que l’any 2015, quan un home va assassinar a trets deu persones, hi havia estudiants que anaven armats i cap va ser capaç de reaccionar a temps i disparar per protegir-se.

Diverses estadístiques revelen que els estudiants, igual que els professors, no volen armes per evitar més violència i més suïcidis. L’Associació de Pediatria dels Estats Units estima que el 40% dels suïcidis de joves de 14 a 17 anys venen donats pel fet de portar armes de foc al damunt.