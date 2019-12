Els Estats Units repeteixen a l'Afganistan les mentides del Vietnam

Va mentir fa mig segle i segueix mentint avui. El govern nord-americà va amagar la realitat als seus ciutadans sobre la Guerra del Vietnam i ha tornat a fer-ho amb la de l'Afganistan. Tant li fa l'escàndol del 1971 amb la filtració dels coneguts com a Papers del Pentàgon. Una investigació del Washington Post ha determinat que la Casa Blanca porta dues dècades mentint als ciutadans sobre la realitat de la guerra a l'Afganistan, país que els Estats Units va bombardejar i va envair com a represàlia pels atacs de l'11 de setembre del 2001. Washington ha amagat la veritat de manera sistemàtica i ha ofert informació a la població que no es correspon amb els fets sobre el terreny. I ho ha fet a posta, com es pot llegir en els Papers de l'Afganistan.

Els testimonis obtinguts pel diari procedeixen de documents confidencials que recullen entrevistes amb militars, diplomàtics i treballadors humanitaris dels Estats Units amb experiència sobre el terreny i amb funcionaris afganesos. Van ser dutes a terme per l'Oficina de l'Inspector General Especial per a la Reconstrucció de l'Afganistan, liderada per John Sopko i creada pel Congrés el 2008. La seva feina, destinada a detectar possibles errors sobre el terreny, va produir d'entrada un document publicat el 2018 que va eludir els testimonis més crítics. El mateix Sopko ha reconegut al diari que "als nord-americans se'ls ha mentit constantment". Mentides sobre els falsos progressos a l'Afganistan que van començar amb l'administració Bush, van seguir amb la d'Obama i continuen amb la de Trump. L'actual president va declarar fa uns dies que s'han reprès les converses amb els talibans.

Preguntat l'octubre del 2001 sobre com evitar que els Estats Units repetissin un Vietnam a l'Afganistan, el president George Bush va estimar que, com a molt, la guerra "podria durar un any o dos". N'han passat 18 i, durant tot aquest temps, les diferents administracions han repetit la mateixa tàctica que al Vietnam: manipular la informació. Sense tenir en compte la realitat sobre el terreny, el retrat de la guerra ha sigut sempre favorable als interessos dels Estats Units.

Al cap de cinc anys de la invasió, el secretari de Defensa de Bush, Donald Rumsfeld, va assegurar que "les dades desmenteixen els mites" que l'exèrcit no té objectius clars. El 2008 el general Jeffrey Schloesser va declarar que "estem aconseguint continus progressos", tot i que els comandants sobre el terreny sol·licitaven reforços per fer front als talibans. Aquesta ha sigut la tònica general fins avui. Tal com explica un funcionari anònim del Consell de Seguretat Nacional, quan els atacs s'intensificaven el missatge era que "els talibans estan desesperats". Segons aquest mateix testimoni, entre el 2009 i el 2011 la Casa Blanca d'Obama els va pressionar perquè oferissin dades que donessin suport a la idea que l'increment de tropes sobre el terreny estava donant resultats. Dades que "es van manipular en tot moment".

Els testimonis, molts anònims, mostren que el caos, el desconeixement de la història i les característiques del país i la manca d'objectius concrets i factibles han sigut la tònica des del primer moment. Tot i que la xifra de soldats caiguts queda molt lluny de la del Vietnam (58.000 llavors per 2.300 ara), els Estats Units segueixen empantanegats en una guerra que no poden guanyar. En paraules del general Douglas Lute, "no teníem ni idea del que estàvem fent". Per la seva banda, el general retirat Michael Flynn es preguntava: "Si estem fent tan bona feina, per què sembla que estem perdent?". Tot això malgrat que els Estats Units han invertit més de dos bilions de dòlars a l'Afganistan. Xifres que, diu l'exmarine Jeffrey Eggers, fan que "probablement Ossama bin Laden estigui rient a la tomba". Es tracta d'uns diners que han servit per fomentar la corrupció del govern de Kabul, que, en opinió del coronel Christopher Kolenda, és una "cleptocràcia".