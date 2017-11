Els Estats Units retiren la protecció especial a 59.000 haitians i amenacen de deportar-los

L'administració Trump ha anunciat que retirarà l'Estatus de Protecció Temporal (TPS, per les sigles en anglès) als 58.706 originaris d'Haití que tenien un tracte especial, que afronten ara la deportació si no abandonen voluntàriament els Estats Units. L'executiu de Washington dona un marge de 18 mesos a aquests beneficiaris d'un programa especial que es va posar en marxa el 1990 i amb el qual es concedeixen permisos de forma extraordinària als nacionals de països afectats per conflictes bèl·lics o desastres naturals.

El TPS per als haitians acabarà el 22 de juliol del 2019, i a partir d'ara el govern espera que els afectats "preparin la sortida o demanin un estatus migratori alternatiu" i que Haití prepari, amb l'assistència d'agències nord-americanes, "el retorn i reintegració dels seus ciutadans".

Aquesta decisió arriba just dues setmanes després que els Estats Units també posessin fi al TPS per a Nicaragua. En aquest pla hi estan acollits 5.349 ciutadans nicaragüencs, que disposen només de 12 mesos per preparar el retorn, abans del 5 de gener del 2019. Pel que fa a Hondures, Trump ha concedit una pròrroga de 6 mesos però manté l'amenaça per als 86.000 hondurenys amb protecció que viuen als Estats Units. En poques setmanes, al gener, Washington ha de prendre una decisió sobre els protegits del Salvador, el col·lectiu més nombrós de tots els inclosos al pla especial, amb 264.000 ciutadans.

En els últims anys, els beneficiaris del TPS han vist com el seu permís es renovava de manera automàtica per períodes de 18 mesos, però el govern de Donald Trump va decidir tornar a avaluar les condicions que van justificar la concessió del programa.

Un terratrèmol catastròfic

Els Estats Units van concedir el TPS als haitians arran del catastròfic terratrèmol del gener del 2010 que va deixar el petit país caribeny devastat i va agreujar encara més l'estat de misèria i de falta d'infraestructures bàsiques que hi havia. Unes 300.000 persones van morir i la majoria de la població van perdre la casa i les poques propietats que tenien.

El departament d'Interior del govern nord-americà justifica la retirada del programa de protecció perquè entén que "les condicions extraordinàries però temporals causades pel terratrèmol ja no existeixen" i, en aquest sentit, assegura que el nombre de desplaçats al país ha baixat un 97%. Així, l'executiu considera que Haití "és capaç de rebre amb seguretat ciutadans retornats".

Per contra, l'ONG American Progress ha denunciat que l'administració Trump ha creat "temor i incertesa" per als haitians que viuen legalment als país i també per als 27.000 nens que han nascut en territori nord-americà.

The administration today created tremendous fear and uncertainty for 50,000 Haitians that have been living and working in the country lawfully for many years, as well as their nearly 27,000 U.S.-born children. — American Progress (@amprog) 21 de novembre de 2017

També des de les files demòcrates, el senador de Florida Bill Nelson afirma que "no hi ha raons" per deportar els haitians perquè l'illa caribenya no pot acollir amb condicions els seus nacionals. "La decisió d'Interior és inconcebible", ha denunciat a Twitter. "Insisteixo fermament que l'administració reconsideri la decisió. En definitiva, necessitem una solució legislativa permanent", ha escrit.