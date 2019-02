França i Facebook posen en marxa un projecte pilot per evitar discursos de l’odi a la xarxa

Una col·laboració inèdita per lluitar contra els discursos d’odi a les xarxes socials. Facebook ha donat el vistiplau perquè representants del govern de França entrin a la sala de calderes del gegant tecnològic. L’objectiu final és intentar acabar amb els continguts racistes, sexistes, homòfobs, antisemites i amb qualsevol altra conducta d’odi. És per això que França i la plataforma treballaran junts aquest any i durant sis mesos en un projecte pilot.

“Facebook acollirà una delegació de reguladors francesos que tindrà la missió, juntament amb els experts de la plataforma, d’elaborar proposicions conjuntes, precises i concretes sobre la lluita contra els continguts d’odi i ofensius”, va anunciar el president francès, Emmanuel Macron, fa unes setmanes, quan va fer públic l’acord.

La tasca del grup d’experts es preveu complexa: hauran de buscar idees per regular els procediments que les xarxes socials han d’aplicar per identificar i filtrar els discursos d’odi.

Un equip multidisciplinari

La secretaria d’estat francesa encarregada de la tecnologia digital, que dirigeix Mounir Mahjoubi, seleccionarà entre cinc i sis representants per enviar al quarter general de Facebook a Califòrnia i a la seva seu de Dublín. A l’equip d’experts hi haurà enginyers i juristes d’administracions com el Consell Superior de l’Audiovisual, que s’encarrega dels continguts televisius i radiofònics, o bé la direcció interministerial dels sistemes d’informació i comunicació, entre d’altres. En total, una dotzena de persones treballaran en aquesta missió. La resta de personal que formarà l’equip seran treballadors de la plataforma tecnològica.

Contactat per l’ARA, Facebook va explicar que el programa permetrà a la delegació francesa “familiaritzar-se amb les eines i processos creats [per la plataforma] per lluitar contra els discursos d’odi”. La idea és que els reguladors francesos “entenguin millor les eines” que utilitza l’empresa que dirigeix Zuckerberg i, al mateix temps, que Facebook també identifiqui millor “les necessitats dels reguladors”.

De fet, el director d’afers mundials i comunicacions de Facebook, Nick Clegg, va explicar en un comunicat posterior a l’anunci de Macron que “amb l’augment de la importància d’internet en la vida de les persones [...] hi haurà la necessitat de regular-ne bé” l’ús, va dir Clegg, que va ser vicepresident de l’ex primer ministre britànic David Cameron. “La millor manera d’assegurar una regulació intel·ligent i eficaç [...] és aconseguir que els governs, els reguladors i les empreses treballin junts, aprenent els uns dels altres”, va afegir.

Amb aquesta prova pilot, Facebook vol demostrar que regular els continguts que comparteixen prop de 2.000 milions d’usuaris a tot el món no és una feina fàcil. En aquest sentit, l’empresa nord-americana recorda que ja havia col·laborat amb associacions com la Lliga Internacional Contra el Racisme i l’Antisemitisme.

Les multes d’Alemanya

Però si Facebook ha accedit a obrir les portes del seu alcàsser és per evitar que països com França s’uneixin a la iniciativa d’Alemanya que planteja multes de fins a 50 milions d’euros per a les xarxes socials que no esborrin ràpidament missatges amb continguts delictius o notícies falses després de denunciar-ho els usuaris. Macron hauria plantejat aquesta idea a Zuckerberg en la reunió privada que van fer al Palau de l’Elisi el maig de l’any passat, en el marc de la cimera Tech for Good que va acollir la capital francesa.

Si la col·laboració resulta fructífera, després d’aquesta fase experimental de sis mesos el projecte es podria ampliar, segons el gegant californià, a altres àrees o temes. Fins i tot podria constituir un exemple a seguir per altres països.

De moment encara no s’ha precisat el programa de treball, però ja se sap que els reguladors no tindran dret de requisició a les oficines que l’empresa té repartides arreu del món. L’equip està autoritzat a anar a la seu europea a Dublín i també a la del Silicon Valley, als Estats Units. Només accediran, però, a les informacions internes que Facebook vulgui proporcionar-los.