Etiòpia alliberarà els presos polítics

Gest sorpresa del primer ministre d'Eitòpia, Hailemariam Desalegn, que ha anunciat aquest dimecres alliberar els presos polítics empresonats per intentar destensionar la situació al país que en els últims mesos s'ha encomanat de les protestes iniciades pel grup ètnic dels oromos. Desalegn ha ha explicat que d'aquesta manera pretén "ampliar l'espai democràtic per a tothom".

Des que a finals del 2015 a les regions d'Oromia i Amhara van començar les protestes populars en contra del govern d'Addis Abeba, la tensió s'ha estès a altres parts del país africà, fins al punt que el govern va decretar l'estat d'emergència per intentar tallar els moviments crítics. Fins i tot es van tancar centres d'estudis i universitats.

"Els presos polítics que s'enfronten a processaments i que ja estan sota arrest seran alliberats", ha declarat Hailemariam. "I Maekelawi es tancarà i es convertirà en un museu", ha afirmat en relació a una de les comissaries més tètriques del país per on han passat periodistes, activistes i crítics amb el poder per ser interrogats i torturats, que ha estat denunciat per organitzacions de defensa dels drets humans. En cap moment el govern ha donat dades de quants presos es veuran afectats per aquesta mesura.

Un dels activistes més cèlebres del país és el bloguer del grup Zone-9 Befegadu Hailu, que en el seu compte de Twitter ha reconegut sentir-se emocionat i content pel tancament d'un "centre de tortura" que ha estat un lloc on s'han "fet molts sacrifics".

Torture chamber promised to be closed after a lot of sacrifice has been made. Glad to hear that. Many more remains as public question. https://t.co/BRRrLnzR1q — BefeQadu Z. Hailu (@befeqe) 3 de gener de 2018

Organitzacions com Amnistia Internacional o Human Rights Watch han denunciat la repressió desmesurada d'Etiòpia, considerat un dels països amb menys respecte pels drets humans. Segons l'últim informe d'Amnistia Internacional, ha documentat l'ús excessiu i letal de la força de policia i militars contra els civils que protesten per demanar més llibertats i millores de condicions de vida i reconeixement nacional de les seves regions i estima que en els enfrontaments han mort des del 2015 unes 800 persones. A més, l'entitat denuncia detencions arbitràries contra els que critiquen públicament el govern i judicis sense garanties legals, així com tortures, execucions extrajudicials i desplaçaments forçosos de grups de població.