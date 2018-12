Macron no convenç i els ‘armilles grogues’ mantenen la protesta

L’esquerda continua oberta. Emmanuel Macron no ha convençut els armilles grogues, que majoritàriament es mostren insatisfets amb les mesures que el president francès va anunciar dilluns al vespre, quan va prometre un augment del salari mínim i la reducció d’alguns impostos. De moment els armilles grogues han decidit mantenir les mobilitzacions i continuen els bloquejos de punts viaris estratègics en molts llocs de França, i a més el moviment no descarta convocar una nova manifestació a París dissabte, per cinquè cap de setmana consecutiu.

“Són engrunes”, deia ahir un armilla groga a l’emissora Franceinfo, en referència a les mesures anunciades pel president. Malgrat això, el govern ha calculat que aquestes mesures tindran un cost d’entre 8.000 i 10.000 milions d’euros per a les arques públiques.

La intervenció de Macron va generar molta expectació: més de 21 milions de telespectadors la van seguir, segons dades fetes públiques ahir. Una xifra estratosfèrica que demostra que la gent realment esperava l’anunci de mesures convincents. Però no va ser així, i a més algunes de les mesures anunciades per Macron no són exactament el que ell va deixar entendre en el seu discurs de dilluns.

“El sou d’un treballador que cobra el salari mínim augmentarà 100 euros al mes a partir del 2019 sense que això costi ni un euro més a l’empresari”, van ser les paraules literals del president dilluns al vespre. Si aquest augment no l’ha d’assumir l’empresari, vol dir que serà l’estat qui l’haurà de pagar, una puntualització que Macron va estalviar-se en la seva al·locució però que el primer ministre, Édouard Philippe, va confirmar ahir davant dels diputats a l’Assemblea Nacional.

Paraules ambigües

A més, el govern no augmentarà 100 euros el salari mínim, sinó la prima d’activitat, que és una ajuda que només cobren alguns treballadors que guanyen menys de 1.500 euros al mes. Macron ja havia previst l’increment d’aquesta ajuda durant aquest quinquenni, però volia fer-ho de manera gradual: a l’octubre aquesta prima ja va créixer 20 euros i el govern volia incrementar-la fins a 80 euros en els pròxims tres anys.

L’executiu no va aclarir ahir si l’increment d’un 1,8% del salari mínim que tenia previst aplicar al gener estarà inclòs en l’augment de 100 euros. En tot cas, apujar el salari mínim no és el mateix que augmentar la prima d’activitat: aquesta prima és una prestació social que no està subjecta a les cotitzacions socials. Per tant, el seu import no es té en compte a l’hora de calcular la pensió del treballador.

El primer ministre va explicar ahir que la intenció del govern és que tothom que cobra el salari mínim es beneficiï de l’augment de 100 euros, ja que no tothom que rep aquest salari cobra la prima d’activitat. Per exemple, si un treballador cobra el salari mínim però viu amb la seva parella i aquesta guanya molt més, no rep l’esmentada prima.

El 27 de novembre Macron va proposar adaptar l’impost verd -que promou la transició energètica, i que va ser el detonant de les protestes dels armilles grogues - a les fluctuacions del preu mundial del petroli. Però aquella proposta no va convèncer els manifestants. Des de l’inici de la crisi, els armilles grogues consideren que les respostes del govern estan desfasades i no s’ajusten a la llista de reivindicacions del col·lectiu, que s’ha anat allargant a mesura que han passat els dies.

El govern va enterrar la setmana passada el polèmic impost verd, però això tampoc no va servir de res. El mateix esquema es repeteix ara: els armilles grogues continuen pensant que les solucions proposades no estan a l’altura de les seves reivindicacions.