El partit d'Evo Morales l'exclou en l'elecció del candidat a les presidencials

El Movimiento al Socialismo (MAS), el partit de l'expresident de Bolívia Evo Morales, ja té candidats per a les eleccions presidencials del 3 de maig. El Pacto de Unidad, una aliança de forces polítiques, indígenes i sindicals del país llatinoamericà, ho ha decidit la matinada d'aquest divendres en una reunió d'emergència a La Paz i, finalment, sense esperar la participació presencial de Morales, que està refugiat del seu país a l'Argentina. Els escollits són l'excanceller David Choquehuanca, com a candidat a president, i el jove dirigent cocalero Andrónico Rodríguez per a la vicepresidència.

Però els tempos d'aquesta elecció, també la forma, han agafat molts per sorpresa: estava programada una reunió a l'Argentina diumenge per acabar de perfilar la candidatura amb Morales, que ja havia deixat clar diversos cops que ell no es presentaria com a candidat. La premsa boliviana assegura que la decisió serà anunciada de forma oficial, precisament, diumenge. Els partits polítics bolivians tenen temps fins al 3 de febrer per presentar els seus candidats davant del Tribunal Suprem Electoral.

Des del Pacto de Unidad, però, ja la veuen com a oficial. "Tenim, de manera definitiva, el binomi definitiu [de candidats]", ha volgut deixar clar Teodoro Mamani, secretari general de la Confederació de Camperols de Bolivia. El viatge a l'Argentina, però, es manté: tal com ha informat el mateix Mamani, diumenge una comissió viatjarà a terres argentines per "informar" Morales de la decisió, "germà president". Això sí, Mamani ha afegit que "ja no viatjaran totes les organitzacions", tal com estava previst.

Que s'hagi descartat aquesta cimera a l'Argentina i anunciat la candidatura abans de visitar Morales s'interpreta com un gest per evidenciar la suposada voluntat de tenir una candidatura escollida des de les bases i no des de dalt. I ni de bon tros assignada a dit per Morales.

Enquestes optimistes

L'objectiu del MAS és clar: recuperar el poder. I, segons les enquestes, sembla que va pel camí. Almenys, en tots els sondejos previs, el partit de la revolució indígena es manté al capdavant del suport ciutadà. Uns números que li garanteixen un lloc per a la segona volta que se celebrarà al juny, en principi el dia 14.

Fa una setmana, Evo Morales, que va ser forçat a dimitir després de ser acusat de frau electoral al novembre, va aprofitar aquest suposat favoritisme per treure pit. "No tenim candidats, però tot i això som líders a les enquestes", va dir el mandatari, quan encara no s'havia fet pública la candidatura del grup indígena.

Choquehuanca, de 58 anys, va ser el canceller de Morales des que va arribar al poder, el 2006, fins al 2017. Actualment era secretari general de l'Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Per la seva banda, Andrónico Rodríguez, de només 30 anys, és un politòleg que ocupa la vicepresidència de la coordinadora de les sis federacions productores del tròpic de Cochabamba, el principal bastió polític del president enderrocat Morales.