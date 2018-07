Executats els últims membres de la secta que va horroritzar el Japó

Japó ha executat aquest dijous els últims membres condemnats a mort de la secta Veritat Suprema, responsable dels atacs amb gas sarín al metro de Tòquio l'any 1995. Aquests atacs van significar els primers atemptats de terrorisme modern i els més mortífers de la història del país, i van deixar unes 6.300 persones intoxicades, 13 morts i desenes de víctimes més en estat gairebé vegetal.

Segons ha informat el ministeri de Justícia japonès, els sis integrants del grup religiós liderat per Shoko Asahara han sigut penjats en diversos centres penitenciaris del país nipó i s'han afegit així als altres set membres que van ser executats el passat 6 de juliol, entre els quals hi havia el mateix Shoko Asahara.

Tots ells havien sigut condemnats a la pena capital per planejar i executar els atemptats perpetrats amb gas sarín, i també per ser partícips d'altres assassinats perpetrats per la mateixa secta.

Aquestes últimes execucions, doncs, posen punt final a un dels episodis més foscos de la història recent del Japó, tot i que al mateix temps ha revifat el record de la tragèdia i ha generat certa controvèrsia sobre la necessitat d'aplicar la pena de mort en aquest tipus de casos.

Un atemptat que no s'oblida

Els atemptats comesos en diverses estacions del metro de Tòquio en hora punta van ser "un atac indiscriminat contra vides precioses de civils", i "van generar un dolor i un sofriment inimaginable a les víctimes i a les seves famílies", ha dit aquest dijous la ministra de Justícia, Yoko Kamikawa, en roda de premsa. La ministra ha tornat a justificar l'aplicació de la pena capital a crims "extremadament cruels" i ha recordat que la majoria de la població nipona dona suport a aquest tipus de càstig. A més, ha assegurat que les execucions dels membres de la Veritat Suprema van ser ordenades després de dur a terme "llargues investigacions".

Tot i que els afectats pels atacs han celebrat les execucions, també han assenyalat que això no farà que oblidin tot el que han viscut ni que se'ls curin les ferides. "Pot ser que això suposi el final des del punt de vista penal, però jo no tinc la sensació que el cas hagi acabat. Encara hi ha gent que pateix les seqüeles", ha dit Shizue Takahashi, vídua d'un treballador del metro mort en els atacs i representant d'una agrupació de víctimes, en una roda de premsa a Tòquio. "Una part ha sentit alegria [per les últimes execucions]. Però el meu fill mai tornarà, i la meva tristesa segueix inamovible", ha dit Fusae Kobayashi, mare d'un home que va morir en un altre atemptat amb gas sarín comès per Veritat Suprema a la ciutat de Matsumoto un any abans del de Tòquio.

Al mateix temps, alguns experts nipons en sectes han advertit que les execucions podrien alimentar el culte al líder i fundador de Veritat Suprema entre les seves organitzacions religioses hereves, o fins i tot motivar algun tipus de represàlia per part d'aquestes. El ministre portaveu de l'executiu, Yoshihide Suga, ha afirmat aquest dijous que les autoritats "estan vigilant la situació" i es troben "preparats per afrontar qualsevol possibilitat", quan li han preguntat en roda de premsa per la hipòtesi que es produeixin incidents d'aquest tipus.

Una secta amb poder

L'atemptat va posar en evidència la policia nipona, que va ser incapaç d'impedir els atemptats malgrat l'estreta vigilància que mantenia sobre Veritat Suprema, i va obrir grans interrogants que encara segueixen sense aclarir-se. Per exemple, com va aconseguir la secta acumular tant poder i allistar milers de seguidors de tots els estrats de la societat.

Fundada el 1984, Veritat Suprema es va convertir només en una dècada en una temible organització, i se la considera la primera al món a desenvolupar agents químics i biològics i armes lleugeres per atacar civils a gran escala sense suport estatal.

La secta –el credo barrejava elements bíblics, del ioga esotèric, del budisme i de l'hinduisme– va arribar a comptar amb 10.000 seguidors en la seva època de major popularitat, i fins i tot va presentar una llista de candidats a les eleccions generals del 1990, que no va aconseguir representació parlamentària.