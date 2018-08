Exespies israelians interfereixen en eleccions europees i dels EUA

El nom de Black Cube ha transcendit sovint als mitjans de comunicació en els últims mesos, especialment des de l’octubre passat. Aquesta vegada ha sigut pel cas Harvey Weinstein, el productor de Hollywood que va ser acusat de violar i abusar sexualment d’algunes de les actrius més conegudes de la indústria cinematogràfica: Weinstein va contractar l’empresa Black Cube per espiar les actrius que el denunciaven i investigar la seva vida privada per intentar extorsionar-les, i evitar així que la polèmica arribés als mitjans de comunicació. Finalment, però, el New York Times i el New Yorker van descobrir-ho.

Uns llargs tentacles

Però aquesta empresa, amb seu a Tel-Aviv i representacions a París i Londres, i amb molta presència als Estats Units, va molt més enllà. Va ser fundada el 2010 per dos antics agents dels serveis d’intel·ligència israelians, Dan Sorella i Avi Yanus, i avui té al voltant d’un centenar de treballadors, principalment exagents dels serveis d’intel·ligència d’Israel. El seus tentacles són llargs i, sovint, efectius: han interferit en les eleccions d’alguns països europeus i també en les dels Estats Units.

A banda del cas Weinstein, els casos més nombrosos en els quals ha estat implicada Black Cube estan directament relacionats amb la política internacional, i amb forces de la dreta nacionalista i l’extrema dreta populista, tant a Europa com al país nord-americà. L’últim d’aquests episodis va tenir d’escenari Hongria. Les eleccions legislatives d’aquest país es van celebrar a l’abril, i el primer ministre Viktor Orbán va ser reelegit. Orbán, considerat un polític nacionalista d’extrema dreta, amb vincles amb formacions nazis, ha mostrat en diverses ocasions la seva bona relació amb el seu “amic” i col·lega Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, que també ha elogiat públicament Orbán.

La popular web de notícies nord-americana Politico va publicar al juliol, citant un extreballador de Black Cube, que la companyia israeliana va ser un instrument clau per desacreditar una ONG liberal vinculada al multimilionari nord-americà d’origen hongarès George Soros, durant la campanya electoral hongaresa d’aquest any. Abans de les eleccions una revista hongaresa vinculada a Orbán va revelar una llista de més de 200 persones que, segons aquest mitjà, formaven part d’un complot finançat per Soros per acabar amb el govern d’Orbán.

De fet, segons informacions de Politico, un grup d’hongaresos relacionats amb Soros van esdevenir l’objectiu dels agents de Black Cube, que van gravar les seves converses privades. Tres setmanes abans de la votació, doncs, les gravacions es trobaven en un diari controlat per Orban, i al Jerusalem Post, un diari israelià vinculat a Netanyahu. “La política de Black Cube és no discutir mai sobre els clients amb terceres parts, i mai confirmar o desmentir cap especulació relativa al treball de la companyia”, explicava un representant de la firma de Tel-Aviv.

Acord nuclear

Mentrestant, mitjans de comunicació nord-americans han vinculat Black Cube amb les campanyes electorals en desenes d’estats dels EUA. Al maig es va publicar que el 2017 Black Cube va espiar antics assistents del president Barack Obama: es deia que l’espionatge estava vinculat amb l’acord nuclear amb l’Iran del 2015, però mai va acabar de quedar clar a què responien exactament les investigacions. Ara, i segons una font de Haaretz, Black Cube hauria deixat de treballar amb governs després d’un cas amb la justícia de Romania, on dos treballadors de la companyia van ser condemnats per assetjament i intromissió en les comunicacions d’una magistrada romanesa.

Les connexions entre Black Cube i els aparells de defensa i d’intel·ligència israelians són clares i directes. La companyia està guiada per exmembres del Mossad, del Shin Bet i d’Aman -els serveis d’intel·ligència militar-. De fet, fa uns dies la líder del partit liberal Meretz, Tamar Zandberg, va denunciar Black Cube i els seus “casos foscos arreu del món”, i va demanar una intervenció del ministre de Defensa per posar fi a aquesta “incòmoda situació”.