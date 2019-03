Exhibició d’unitat europea davant del líder de la Xina

En l’últim dia de la visita oficial del president de la Xina, Xi Jinping, a París, el president de França, Emmanuel Macron, es va fer acompanyar per la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Flanquejat pels líders europeus, el francès va voler reforçar el missatge d’unitat europea davant de l’ambició inversionista i comercial de la Xina al Vell Continent. “Evidentment, no hi ha exercici del poder sense divergències. Cap de nosaltres és ingenu, però respectem la Xina i esperem que ella respecti la unitat de la Unió Europea i dels seus valors”, va destacar ahir el president francès davant del que consideren un soci estratègic i alhora un rival.

El front comú europeu es va mostrar malgrat que alguns països com Itàlia s’han deixat temptar i han tancat acords amb la Xina dins del seu faraònic projecte per a una nova Ruta de la Seda amb què Pequín vol unir per tren i vaixell la Xina i Europa. A més dels temes comercials, la trobada entre els líders europeus i el president xinès va tractar també temes de seguretat i de canvi climàtic, qüestions en les quals el front europeu va defensar el multilateralisme davant de la política del president dels Estats Units, Donald Trump. “Vull que s’instauri entre la Xina i la Unió Europea una reciprocitat més articulada que l’actual”, va dir Juncker. La trobada a París va ser el preludi de la cimera entre la UE i la Xina del 9 d’abril.