Èxode massiu per fugir de la mort a Guta Oriental

Molts se n’han anat a peu enduent-se tot el que podien. Els nens també carregaven maletes i bosses. I autobusos, furgonetes i camions amb centenars de civils avançaven lentament per carreteres polsoses. Les imatges difoses pel règim de Baixar al-Assad mostren un èxode massiu. Milers de persones intenten fugir desesperadament de Guta Oriental, el districte als afores de la capital siriana, Damasc, on la mort ha esdevingut tan quotidiana. El districte s’enfronta al règim d’Al-Assad des de l’inici de la guerra, ara fa set anys, i ha estat sotmès a constants bombardejos i atacs d’artilleria. “No hi havia menjar, ni medecines, ni res”, declara a la televisió estatal siriana una dona que fuig a peu de la zona. “Allà només moríem”, lamenta.

L’Observatori Sirià dels Drets Humans, que té la seu al Regne Unit i fa seguiment del conflicte a través d’una xarxa de contactes sobre el terreny, calcula que unes 20.000 persones -entre les quals, moltes dones i infants- ja han abandonat el districte en direcció a zones controlades pel règim. El govern sirià, en canvi, va afirmar ahir que els desplaçats arriben als 40.000. Sigui com sigui, es tracta de l’èxode més massiu a Guta Oriental des que va començar el conflicte, i s’ha registrat en poques hores. La població ja no pot més: està exhausta. Alguns han preferit traslladar-se a zones controlades pels rebels perquè tenen por, no saben quin serà el seu destí a les àrees sota el domini d’Al-Assad.

Els desplaçats van sortir de Guta Oriental a través del corredor obert per les autoritats sirianes a la localitat de Hamuriya, d’on procedien bona part dels civils, i de les poblacions de Zamalka, Kafr Batna i Yisrín, controlades fins ara per la facció islamista de la Legió de la Misericòrdia. Alhora que els civils se n’anaven de Hamuriya, els rebels també es van retirar d’aquesta ciutat, que immediatament després va passar a estar sota domini de les tropes del govern. De fet, el règim va assegurar ahir que ja controla el 70% de Guta Oriental.

Malgrat això, ahir va continuar l’ofensiva al districte. Almenys 31 persones més van morir -totes civils- a la població de Kafr Batna a causa dels bombardejos d’avions russos, tot i l’alto el foc decretat pel Consell de Seguretat de l’ONU. Uns 1.200 civils han mort en l’últim mes, en què el règim ha intentat controlar Guta Oriental. Segons càlculs de les Nacions Unides, al districte hi viuen unes 400.000 persones, que després de l’èxode ara ja són menys.

Els civils també se’n van d’Afrin

Centenars de civils estan fugint de la ciutat d’Afrin a mesura que l’exèrcit turc i grups rebels sirians aliats d’Ankara s’acosten a la localitat. Ja són a menys d’un quilòmetre. Almenys 27 persones -entre elles set menors- van morir ahir a la capital d’aquest cantó kurd homònim, on Turquia va iniciar una ofensiva militar el passat 20 de gener.