Explosió en una estació de Manhattan

El departament de policia de Nova York ha informat d'una explosió d'origen desconegut a l'estació de l'Autoritat Portuària de Manhattan, al carrer 42 i la Vuitena Avinguda, un dels grans 'hubs' del suburbà de la capital, llocs molt transitats, sobretot en les hores punta. La detonació s'ha produït a l'interior d'un dels túnels de l'estació a primera hora del matí, hora local, quan el trànsit de persones és molt gran. A causa de l'incident algunes línies de metro estan sent evacuades. El president Donald Trump ja ha estat informat de la detonació.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC