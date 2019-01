Almenys un mort i 30 ferits en l'atac a un hotel de Nairobi

Fins a dues explosions i ràfegues de trets s'han sentit aquest dimarts en un hotel de luxe, el Dusit, de Nairobi, la capital de Kènia, que es troba encara sota un atac reivindicat per Al-Shabaab, el grup terrorista somali afiliat a Al-Qaida. De moment una persona ha mort i trenta més han resultat ferides.

Clients i treballadors de l'hotel fugien per salvar la vida mentre un incendi afectava part de l'hotel i feia emergir una columna de fum. Els bombers han apagat diversos cotxes que es cremaven fora de l'hotel, mentre el personal de seguretat armat intentava entrar a l'edifici i escortava treballadors durant la fugida.

540x306 Dos homes ajudant una dona ferida a sortir de l'hotel atacat per Al-Shabaab a Nairobi / Thomas Mukoya / Reuters Dos homes ajudant una dona ferida a sortir de l'hotel atacat per Al-Shabaab a Nairobi / Thomas Mukoya / Reuters

Una dona amb un tret a la cama era transportada per tres homes plens de sang que sortien corrent de l'hotel. Altres treballadors que havien sortit per les finestres han explicat a Reuters que havien deixat companys enrere, molts amagats sota les taules. "Hi ha una granada al lavabo", ha cridar un treballador mentre la policia corria fora d'un dels edificis.

La policia havia rescatat alguns dels treballadors amagats a l'hotel, però l'atac seguia en marxa.

540x306 Soldats escortant treballadors i clients de l'hotel Dusit, atacat per Al-Shabaab, fora del complex / Baz Ratner / Reuters Soldats escortant treballadors i clients de l'hotel Dusit, atacat per Al-Shabaab, fora del complex / Baz Ratner / Reuters

Kènia ha patit diverses vegades els atacs d'Al-Shabaab. Els atemptats més greus van ser el del centre comercial de Nairobi el 2013, amb 67 morts, i el que van llançar contra la Universitat de Garissa el 2015, on els terroristes van matar a trets 150 estudiants.

"Nosaltres estem darrere l'atac de Nairobi. Les operacions continuen en marxa", deia el portaveu del grup terrorista, Abdiasis Abu Musab.