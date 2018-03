La FARC retira la candidatura per a les presidencials

La FARC, el partit polític en què s'ha reconvertit l'antiga guerrilla amb les mateixes sigles, ha retirat la seva candidatura a les eleccions presidencials del mes de maig, al·legant problemes de salut de Rodrigo Londoño, que va haver de ser operat aquesta setmana a cor obert a causa d'una angina de pit. A més, la formació també ha afirmat que els atacs físics i verbals que han patit els candidats fan impossible continuar amb la campanya i garantir la seguretat. La decisió de l'antiga guerilla només afecta les presidencials per substituir Juan Manuel Santos, però continua amb les llistes per als comicis legislatius d'aquest diumenge. Aquesta era la primera vegada que la FARC concorria a les eleccions colombianes, després de l'acord de pau a què van arribar amb el govern de Bogotà. Les enquestes preelectorals els auguren una derrota en tota regla, amb una societat més dividida que mai, que recela de la ràpida reconversió de la guerrilla, que ha mantingut la cúpula i les sigles.

L'anunci de la renúncia de Londoño, conegut amb l'àlies de 'Timochenko' quan era guerriller, l'ha fet el candidat al Senat Iván Márquez i la candidata a la vicepresidència, l'activista Imelda Daza, que ha volgut denunciar la falta de garanties per a la campanya electoral.

"Circumstàncies àmpliament conegudes per l'opinió pública sobre el procés de recuperació del nostre candidat Timo, després de la cirurgia practicada, unides a les ja assenyalades sobre els trets de la pugna electoral ens han portat a declinar la nostra aspiració presidencial", assenyala el comunicat, que han llegit els dirigents a Bogotà.

Les FARC van deixar les armes a finals de juny del 2017 i van iniciar un ràpid procés de transformació en partit polític que va concloure en una convenció celebrada al setembre a Bogotà i amb l'anunci posterior de la seva voluntat de presentar-se a les eleccions d'aquest any, que inclouen les legislatives per renovar les dues cambres i les presidencials. Els acords de pau garanteixen a l'antiga guerrilla 10 escons durant les dues pròximes legislatures en totes dues cambres i les enquestes assenyalen que el seu suport a les urnes no serà suficient per obtenir-ne més.

De les bales als vots

No obstant això, el trànsit del que anomenen "de les bales als vots" no ha sigut fàcil per a l'antiga guerrilla, que ha sigut objecte d'actes hostils per part de ciutadans que li retreuen no haver respost pels seus crims davant la justícia abans d'anar a les urnes.

"Ens vam veure obligats a suspendre de manera temporal la campanya per l'absència de garanties i, particularment, pels atacs de què va ser objecte el nostre candidat presidencial, Rodrigo Londoño, 'Timo'", ha dit Imelda Daza en la lectura del comunicat.

En el seu missatge, la FARC ha decidit retirar-se de la cursa presidencial i descartar l'opció de reemplaçar Londoño per un altre candidat o per la mateixa Daza, i no ha dit a qui donarà suport a partir d'ara.

El president colombià, Juan Manuel Santos, i diversos aspirants han manifestat que entenen la retirada de Londoño per motius de salut, alhora que han considerat que la FARC es va precipitar en sotmetre's a l'escrutini de les urnes quan les ferides de 52 anys de conflicte armat encara no s'han tancat. La guerra va provocar set milions de desplaçats forçats, 200.000 assassinats i 25.000 desapareguts.

"El fet que [Londoño] ara es retiri és comprensible, entre altres coses perquè una operació a cor obert, que m'alegra molt que li hagi anat bé, és una operació de marca major", ha assegurat el president Santos en un Facebook Live amb la revista 'Semana'.

El mandatari ha indicat que considera "un error" que la FARC "s'haguessin presentat amb candidat a la presidència", i ha afegit que aquest partit "hauria hagut d'esperar que les coses maduressin i a aprendre una mica a fer política per no llançar-se d'entrada amb candidat presidencial".