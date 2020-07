L'FBI investiga un possible segon assassinat de l'home que va matar el fill d'una jutge llatina als EUA

L'assassinat a sang freda del fill de 20 anys de la jutge Esther Salas, la primera jutge hispana de Nova Jersey, va commocionar els Estats Units fa una setmana i va omplir els informatius d'especulacions pel fet que la magistrada portés –des de feia només uns dies– un cas sobre els comptes bancaris del violador i pederasta Jeffrey Epstein al Deutsche Bank. Però a mesura que avança la investigació i noves dades surten a la llum, el principal sospitós de l'assassinat no sembla tenir res a veure, almenys aparentment, amb Epstein, més enllà d'una ideologia que probablement hauria fet els ulls grossos als seus abusos.

Roy Den Hollander, un advocat que s'autodefinia com a "antifeminista" i que havia format part de la Coalició Nacional pels Homes dels EUA, s'hauria disfressat de repartidor de FedEx per picar a la casa de la jutge, a Nova Jersey, i disparar un tret mortal al seu fill quan li va obrir la porta i diversos trets al marit, que està en situació estable a l'hospital. La jutge era al soterrani de la casa i va sortir il·lesa. Ara l'FBI investiga si va ser ell també qui va matar un altre advocat pels drets dels homes, Marc Angelucci, que va ser assassinat l'11 de juliol a casa seva, a San Bernardino (Califòrnia), per algú també disfressat de repartidor de FedEx.

Mitjans nord-americans, de fet, han reproduït imatges de càmeres de seguretat de l'estació de ferrocarril de San Bernardino on apareixeria Roy Den Hollander amb una maleta de mà i una mascareta a la cara al voltant de les dates de l'assassinat d'Angelucci. L'FBI considera com a principal sospitós Den Hollander, que va aparèixer mort dins del seu cotxe –per un tret suposadament "autoinflingit"– només 24 hores després de l'assassinat del fill de la jutge.

