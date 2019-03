Facebook i Instagram vetaran els continguts “nacionalistes i separatistes blancs”

Els responsables de Facebook i Instagram han anunciat que bloquejaran els continguts que suposin “l’exaltació, suport i representació del nacionalisme i el separatisme blanc” a partir de la setmana que ve. És la resposta a les crítiques contra els propietaris de la xarxa social després que el terrorista que va perpetrar els atacs contra les dues mesquites de Nova Zelanda retransmetés en ‘streaming’ els atacs. Els usuaris que busquin aquesta mena de continguts seran redirigits a la pàgina de Life After Hate, una ONG que combat l’extremisme d’ultradreta.

En un post publicat aquest dimecres, l’empresa assegura que fa temps que les seves polítiques “prohibeixen un tractament d’odi a partir de característiques com la raça, l’ètnia i la religió, i això sempre ha inclòs el supremacisme blanc”. Però aclareix que no s’aplicava aquest criteri a “expressions de nacionalisme blanc i separatisme blanc, perquè pensàvem en conceptes més amplis de nacionalisme i separatisme –com l’orgull americà o el separatisme basc, que són importants en la identitat de la gent”.

Després de consultar “membres de la societat civil i experts d’arreu del món”, Facebook considera que “el nacionalisme blanc i el separatisme blanc no es poden separar significativament del supremacisme blanc i els grups d’odi organitzats”, i això s’ha constatat examinant les figures i organitzacions que entraven en la seva categoria de “perillosos”. “Per avançar, la gent podrà mostrar orgull per la seva herència ètnica, però no tolerarem l’exaltació o suport al nacionalisme blanc ni al separatisme blanc”.

315x388 Recerques relacionades amb supremacisme blanc es redireccionaran a una pàgina amb continguts educatius i recerques acadèmiques / FACEBOOK Recerques relacionades amb supremacisme blanc es redireccionaran a una pàgina amb continguts educatius i recerques acadèmiques / FACEBOOK

L’empresa també es compromet a utilitzar la seva capacitat d’intel·ligència artificial desenvolupada per detectar material de grups terroristes per bloquejar els continguts creats per grups d’odi.

“No només el missatger”

Després del doble atemptat de Nova Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern va reclamar més responsabilitat als gestors de les xarxes socials assegurant que eren “els qui publiquen, i no només el missatger”. Facebook va reconèixer que la retransmissió de l’atac va ser vista 4.000 vegades abans que el vídeo fos retirat. En les 24 hores posteriors es van bloquejar 1,2 milions de còpies de les imatges.