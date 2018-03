Facebook investiga una filtració massiva de dades d'usuaris

Facebook investiga la filtració de dades provocada per una empresa britànica que va treballar per la campanya de 2016 del presidents dels EUA, Donald Trump. La consultora Cambridge Analytica va manipular la informació de més de 50 milions d'usuaris de la xarxa social als Estats Units i la va utilitzar per construir un programa informàtic destinat a predir el vot dels ciutadans i influir en la seva decisió, s egons ha revelat el 'The London Observer' i el 'The New York Times'

"Estem dirigint una revisió integral, interna i externa, per determinar si és cert que les dades en qüestió de Facebook encara existeixen", ha dit en un comunicat el vicepresident i membre de l'equip legal de Facebook, Paul Grewal.



Es tracta d'una de les filtracions de dades més greus de la història de Facebook que ha provocat que legisladors britànics i dels EUA demanin explicacions i que el fiscal general de l'estat de Massachussetts obri una investigació.



Segons Facebook, hauria sigut Aleksandr Kogan, un professor de psicologia de la Universitat de Cambridge qui va accedir als perfils de milions d'usuaris després que es descarreguessin una aplicació anomenada 'thisisyourdigitallife', que oferia un servei de predicció de personalitat. Segons el 'Times', encara que només uns 270.000 usuaris havien consentit que l'aplicació accedís a la seva informació personal, l'empresa va accedir a 50 milions de perfils. Facebook hauria eliminat l'aplicació el 2015 i hauria exigit a tots els implicat que destruïssin les dades, però ara s'investiga si realment van ser esborrades. "Fa diversos dies, vam rebre informes que indicaven que no totes les dades van ser esborrades", explicaven representants de Facebook divendres i advertien que estaven disposats a anar als tribunals.

Facebook va informar de la situació divendres passat i va suspendre de la xarxa social a l'empresa que ha causat la filtració. També ha suspès de la xarxa social Kogan i un dels fundadors de l'empresa, Christopher Wylie, per haver informat als mitjans. "M'han suspès de facebook per avisar els mitjans d'una cosa que ells ja sabien en privat des de fa anys", ha escrit Wylie a Twitter.

Entre els inversors a Cambridge Analytica hi ha l'ex estratega de Trump, l'excap de la seva campanya electoral de 2016, Steve Bannon, i un republicà que havia fet importants donacions als republicans, Robert Mercer.

La campanya electoral de Trump va contractar Cambridge Analytica el juny de 2016 i va pagar més de 6 milions de dòlars, segons registres oficials.



El cas podria generar una multa multimilionària per Facebook per possible violació d'una regulació de la Comissió Federal de Comerç dels EUA per protegir la privacitat dels usuaris.