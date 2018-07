Facebook prohibeix 32 pàgines que volien interferir en les eleccions dels EUA

Facebook ha anunciat aquest dimarts que ha eliminat 32 pàgines i comptes que estaven involucrats en un "comportament coordinat" de desinformació, una mesura que la companyia ha pres a poc temps de les eleccions legislatives que se celebraran el novembre als Estats Units.

"Aquest tipus de comportament no està permès a Facebook perquè no volem que la gent o els organitzacions creïn xarxes de comptes que enganyin els altres sobre qui són o què estan fent", ha dit l'empresa en un comunicat.

La plataforma encara no s'ha atrevit a vincular l'operació de desinformació amb algun govern o organització estrangera en particular, però sospita que hi podria haver connexions amb Rússia. Tot i això, avisa que "Encara estem en les primeres etapes de la nostra investigació i no tenim totes les dades, incloent-hi qui pot estar-hi al darrere".

La pàgina més antiga de tots els perfils que s'han eliminat correspon a una que va ser creada el març del 2017, mentre que la més recent data del maig d'aquest any. Facebook ha explicat que més de 290.000 usuaris van seguir almenys una d'aquestes pàgines falses i que d'entre les més seguides hi havia els comptes d' Aztlan Warriors, Black Elevation, Mindful Being o Resisters. Des d'aquesta última s'havia creat un acte anomenat "No Unite the Right 2 - DC", una contramanifestació a "Unite the Right 2 - DC" que havia estat convocada per la ultradreta el 12 d'agost a Washington.

"Unite the Right" (Unir la dreta) va ser el lema de la marxa de blancs supremacistes que va provocar violents enfrontaments a la ciutat de Charlottesville (EUA), i en els quals va morir un ciutadà que protestava per la manifestació i va ser atropellat per un cotxe que conduïa un neonazi.

En total es van publicar uns 9.500 missatges, es van crear 30 esdeveniments i es van gastar 11.000 dòlars en prop de 150 anuncis.