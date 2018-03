Facebook tanca la pàgina dels xenòfobs de Britain First

Facebook ha tancat aquest dimecres el perfil del partit d'ultradreta britànic Britain First [el Regne Unit primer], així com la del seu líder, Paul Golding, i la seva número dos, Jayda Fransen, per penjar contingut "inadequat" que incita "a l'odi". La xarxa social ha informat que, tot i les contínues advertències fetes als responsables de la formació per pujar material contrari a la política de la plataforma, van continuar violant les normes, per la qual cosa s'han vist obligats a clausurar les tres pàgines.

Tant Golding com Fransen van ser condemnats a començaments de mes a penes de 18 i 36 setmanes de presó, respectivament, per "haver orquestrat una campanya per cridar l'atenció sobre la raça, la religió i l'origen immigrant" de diversos musulmans que eren jutjats per violació el maig passat en un tribunal de Canterbury.

Entre els continguts que critica Facebook destaquen una fotografia col·lectiva on apareixen els dos polítics amb el títol d'"islamòfobs i orgullosos", així com múltiples vídeos que, segons va dir la xarxa social, "incitaven deliberadament a l'odi cap als musulmans".

Facebook va confirmar que Britain First -partit al qual també es van tancar els comptes de Twitter i YouTube a finals de l'any passat- no podrà obrir cap altra pàgina oficial en el futur. Al novembre Donald Trump va compartir a les xarxes socials vídeos antiislamistes divulgats per aquesta formació, fet que li va valdre el retret de la primera ministra britànica, Theresa May. La 'premier' va lamentar l'"error" del president nord-americà, cosa que va enterbolir en aquell moment les relacions entre Londres i Washington.

El partit també va rebre crítiques el juny del 2016 quan l'extremista Thomas Mair va assassinar al mig del carrer la diputada laborista Jo Cox al crit de "Britain first".