Una acció de Femen contra Berlusconi i diversos errors pel nou sistema de vot marquen la jornada electoral a Itàlia

"Berlusconi, estàs caducat". Amb aquest missatge escrit amb lletres negres al pit despullat una activista de Femen ha rebut aquest diumenge el líder de Força Itàlia, Silvio Berlusconi, quan anava a dipositar el vot en un col·legi electoral de Milà.

La noia ha estat detinguda per les forces d'ordre, en un dels incidents més destacats de la jornada electoral a Itàlia, que afronta un dels comicis més incerts de la seva història. Les primeres votacions, però, han estat marcades sobretot pels incidents i retards provocats pel nou sistema de votació. A Roma han estat anul·lats alguns vots i a Palerm alguns col·legis electorals han obert amb retard.

A les 12.00, la participació als 7.958 municipis italians era del 19,4%, una mica superior a la dels comicis del 2013 (14,9%) i del 2008 (16,5%), segons 'La Repubblica'. A més de Berlusconi, ja han votat el president de la República, Sergio Mattarella; el primer ministre, Paolo Gentiloni, i el secretari general del Partit Demòcrata (PD), Matteo Renzi.

Nou sistema electoral

Els italians van a les urnes amb un sistema electoral anomenat Rosatellum Bis que ha estat aprovat durant els últims mesos i que serveix per elegir els 630 diputats i 315 senadors i que, a més, fomenta les aliances perquè demana un mínim del 40% dels vots per poder governar.

El nou model electoral proposa un mètode mixt en què el 36% dels escons de les dues cambres són assignats amb un sistema majoritari basat en circumscripcions uninominals i l'altre 64% de manera proporcional en candidatures plurinominals.

El ciutadà, quan arriba al col·legi electoral, rep del president de la taula dues paperetes, una de rosa per a la Cambra dels Diputats i una de groga per al Senat. Les paperetes contenen primer els noms dels candidats que concorren a les diferents circumscripcions uninominals i les llistes que els donen suport i després quatre noms de candidats a les circumscripcions plurinominals, de manera que les paperetes de cada col·legi electoral són diferents.

Això ha fet que a Palerm fossin col·locades 200.000 paperetes en diversos col·legis amb noms equivocats. L'error s'ha detectat de matinada, i la delegació del govern ha ordenat reimprimir-les. Tanmateix, no totes les paperetes han arribat a temps, de manera que a les 9.00, dues hores després de l'horari previst d'obertura dels col·legis italians, hi havia alguns centres de Palerm que estaven tancats, si bé ara ja estan tots oberts.

En un col·legi de Roma un ciutadà ha avisat el president de la taula que els noms dels candidats al Senat eren confusos, i això ha fet que la votació s'hagi suspès temporalment fins que s'han lliurat les paperetes correctes. No obstant, s'han anul·lat 36 vots que ja s'havien dipositat i s'ha contactat amb aquestes persones perquè puguessin tornar a votar.

La manera d'elegir els membres del pròxim Parlament d'Itàlia tampoc és senzilla. Hi ha tres possibilitats: votar només un candidat a una circumscripció uninominal, i en aquest cas també es dona suport al partit o a tota la coalició que el secunda; marcar amb una creu només un partit, i es dona suport també al candidat de la circumscripció uninominal però no a tota la coalició; i votar tant el candidat de la circumscripció uninominal com una formació de les que li donen suport.