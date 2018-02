Filipines: com les empreses de llet en pols s'aprofiten de les mares més pobres

Save The Children denuncia les pràctiques d'algunes empreses productores de llet de fórmula, com Nestlé, en els països en vies de desenvolupament, on els acusa de dur a terme des de fa anys campanyes "agressives, clandestines i, sovint, il·legals" perquè les dones de zones pobres consumeixin el seu producte.

Al darrere d’aquests casos, diuen, s’hi sol ocultar un ampli entramat de corrupció. Tal i com denúncia una investigació feta per Save The Children, amb la col·laboració del diari britànic 'The Guardian', les empreses de llet de fórmula subornen metges, llevadores o especialistes en salut perquè dirigeixin les mares a consumir el seu producte en lloc d'optar per l'alletament matern.

L’informe se centra en la situació que es viu a les Filipines, on actualment un 26% de la població viu amb menys de 174 euros al mes -el llindar nacional de pobresa-, però asseguren que podria fer-se extensible a moltes altres zones del planeta.



En el país filipí, Nestlé i almenys altres companyies -Abbott, Mead i Johnson- han estat oferint a equips mèdics viatges a luxoses conferències, àpats pagats o entrades a espectacles -com a del Cirque du Soleil- "a canvi de comptar amb la seva lleialtat". És a dir, a canvi que desaconsellin a les mares l’ús de llet materna i promocionin la llet en pols d’aquestes marques.

Només un terç de les filipines opta per la llet materna

Sembla que aquesta estratègia ha funcionat: als hospitals de Filipines només el 34% de les mares donen exclusivament llet materna durant els primers sis mesos de vida. El màrqueting d’aquestes empreses també és present en els passadissos del centre mèdic. Segons recull la investigació, es reparteixen tríptics sobre nutrició infantil, que recomanen marques específiques de llet en pols i, en ocasions, també s’adjunten cupons de descompte.



Save The Children denuncia aquestes pràctiques especialment en poblacions tan vulnerables, on els beneficis de la llet materna podrien tenir especial incidència. Així, l'ONG calcula que almenys unes 850.000 morts de nadons podrien evitar-se cada any si les mares optessin per donar el pit durant la primera hora de vida del nadó. Encara disminuirien més si l’alletament matern s’allargués durant els sis mesos següents: de fet, en aquests països, els infants que s’alimenten de la llet en pols durant aquest període tenen 15 vegades més possibilitats de morir a causa d’una pneumònia, o 11 vegades més de morir de diarrea, segons l'ONG.

Créixer sense recursos sovint significa viure entre la desinformació. Entre la desconeixença. Aquest punt també és explotat per les empreses a l’hora de seduir les mares. La marca de llet Bonna, tal i com apunta 'The Guardian', va llançar una campanya publicitària que retratava “l’infant Bonna” com algú més intel·ligent i triomfador si consumia la seva llet de fórmula. Per tant, aquesta publicitat venia a dir que la llet amb biberó reforçava el coeficient intel·lectual de l’infant i per tant les seves perspectives de futur.

En zones pobres, l'alletament matern pot ser vital per a la supervivència dels nadons. / UNICEF

Jessica Icawat, de 24 anys, explica a 'The Guardian' que va caure en aquest parany i va optar per la llet en pols, que per a ella suposava un esforç econòmic gegant. Habitant d’una de les zones més pobres de Manila, explica que molts cops no menjava per poder alimentar la seva filla.

La investigació de Save The Children, però, mostra que la campanya a favor de la llet de fórmula és global. A Mèxic, per exemple, només el 31% dels nenes són alletats exclusivament amb llet materna durant els primers sis mesos. El 50% de les mares van dir que el mateix metge els havia recomanat la llet en pols.

Malgrat això, el codi internacional de la Organització Mundial de la Salut (OMS) impedeix explícitament que aquestes empreses es dirigeixin directament a les mares i als professionals de la salut i, a més, restringeix la publicitat directa. també prohibeix totes les formes de promoció de succedanis de la llet materna, inclosa la publicitat, l'entrega de regals a treballadors de la salut i la distribució de mostres gratuïtes.

"Encara hi ha molts llocs on s'inunda les mares amb informació errònia o esbiaixada a través de la publicitat i la promoció d'avantatges sense fonament sobre la salut. Això pot distorsionar les percepcions dels pares i les mares i soscavar la seva confiança en la lactància materna, amb el resultat que molts nens no rebin els seus beneficis", deia ja fa uns mesos el doctor Francesco Branca, director del Departament de nutrició per a la salut i el desenvolupament de l'OMS.



L'OMS, que recomana l'alletament matern exclusiu almenys el sis primers mesos de vida, assegura que el comerç dels succedanis de llet materna compta amb unes vendes anuals de 45.000 milions de dòlars (36.600 milions d'euros) a tot el món i està projectat que augmenti un 55% fins arribar als 70.000 milions de dòlars (57.000 milions d'euros) el 2019.