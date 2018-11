Fins a 30 civils morts en un bombardeig dels EUA al sud de l'Afganistan

Almenys 30 civils han mort a causa d'un bombardeig nord-americà a la província de Helmand, al sud de l'Afganistan, segons les autoritats locals i els veïns de la zona. Entre les víctimes podria haver-hi fins a 16 infants i diverses dones.

El portaveu de l'OTAN a l'Afganistan, Bariki Mallya, ha informat que l'exèrcit afganès estava duent a terme una operació militar contra els talibans en aquesta zona del país, amb el suport aeri i l'assessorament de tropes nord-americanes. Segons la seva versió, els insurgents van buscar refugi en una casa des d'on van continuar disparant contra els soldats afganesos, i aquests van demanar ajuda a les tropes nord-americanes, que van bombardejar la zona.

"En el moment del bombardeig les forces que eren sobre el terreny no tenien constància de la presència de civils a la casa o al seu voltant. Només sabien que els talibans utilitzaven l'habitatge com una posició de combat", ha assegurat Mallya. Amb tot, l'OTAN també ha difós un comunicat en què destaca que investigarà "qualsevol al·legació creïble sobre un possible error".

De fet, dos membres del Consell Provincial de Helmand, Abdul Majid Akhundzada i Gulagha Muslim, asseguren que el bombardeig va causar víctimes civils. "Durant l'atac, la casa d'un veí es va ensorrar i tots els membres de la família, més de 25 persones, han mort. Només va sobreviure un infant", ha detallat Akhundzada.

Diversos veïns de la zona també han corroborat aquesta versió. "Aquest territori està controlat pels talibans, però totes les víctimes de l'atac són civils", ha lamentat un d'ells, Feda Mohammad, que també ha explicat que algunes de les víctimes continuen sota la runa de la casa atacada.

Per la seva banda, el portaveu dels talibans, Qari Iussuf Ahmadi, ha acusat les tropes nord-americanes de causar la mort de 23 civils, la majoria dones i nens, i ha difós un vídeo en què es veuen cadàvers de civils entre les runes. Amb tot, de moment no s'ha confirmat la veracitat d'aquestes imatges.

Aquest atac aliat al sud del país asiàtic té lloc just el mateix dia que se celebra a Ginebra una conferència internacional sobre l'Afganistan, en la qual participen desenes de països i que té com a objectiu trobar una sortida a la guerra en aquest país. Tots els participants han coincidit que no és possible una solució militar a l'Afganistan i que ara cal apostar per un procés polític a escala nacional i regional.

Un informe de les Nacions Unides va alertar el mes passat que el nombre de víctimes civils a l'Afganistan a causa de bombardejos durant els primers nous mesos de l'any ja superava el que es va registrar en tot l'any 2017.