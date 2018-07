Fins a 19 morts i 25 desapareguts en l'enfonsament d'un vaixell al nord de Xipre

Un vaixell amb prop de 160 migrants a bord s'ha enfonsat aquest dimecres davant les costes de la part turca de Xipre i ha deixat almenys 19 morts, segons informa la cadena de televisió CNN Turk. Els guardacostes de la República Turca del Nord de Xipre han aconseguit rescatar 103 migrants davant de la localitat de Yeni Erenkoy, al nord de l'illa. Els supervivents han sigut traslladats a Turquia mentre continuen els treballs de rescat per part dels guardacostes turcs i xipriotes, així com de vaixells comercials que es troben a la zona del vaixell enfonsat a uns 30 km.

KKTC yakınlarında 160 kişiyi taşıyan gemiş battı.

-Gemiden 105 kişi kurtarıldı

Son bilgi: En az 16 kişi hayatını kaybetti https://t.co/YXs9o1RMOo pic.twitter.com/KKi3VBcn7z — CNN Türk (@cnnturk) July 18, 2018

Una persona rescatada que ha sigut trobada en estat crític ha sigut traslladada a Xipre del Nord en helicòpter, segons ha informat la guàrdia costanera.

Un vaixell comercial amb bandera de Panamà ha sigut qui ha vist aquest matí el vaixell migrant a unes 25 milles marítimes de la província meridional de Turquia d'Antalya i qui ha alertat el guàrdia costaner.

El 2015 Turquia es va convertir en un dels principals punts d'entrada de migrants amb més d'un milió d'arribades que creuaven la perillosa ruta marítima cap a la Unió Europea, molts fugint del conflicte i la pobresa a l'Orient Mitjà i Àfrica.

L'acord del 2016 entre Turquia i la UE va reduir dràsticament el flux de refugiats, després de centenars de morts que intentaven creuar Turquia cap a les illes gregues a pocs quilòmetres de la costa. De gener a maig d'aquest any, almenys 26 migrants han mort intentant arribar a Europa des de Turquia, segons les estadístiques de la guàrdia costanera.

Segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), aquest any 1.443 migrants han mort a la travessia del Mediterrani, una xifra que no té en compte aquest últim naufragi ni els cossos recuperats aquest dimarts per Proactiva Open Arms davant de Líbia.