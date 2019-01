Fins a 117 migrants naufraguen davant la costa líbia

El Mediterrani central es torna a tenyir de mort. Almenys 117 migrants estan desapareguts després que s’enfonsés la barcassa neumàtica amb la qual havien sortit de Líbia per intentar arribar a Europa, segons el testimoni dels tres únics supervivents que van ser rescatats per una patrullera de la marina militar italiana a unes 50 milles de la costa líbia. La majoria dels migrants eren de Nigèria, el Camerun, Gàmbia, la Costa d’Ivori i el Sudan.

Els tres supervivents van explicar que van sortir de Líbia dijous a la nit i que, després d’onze hores a alta mar, la barcassa de goma va començar a desinflar-se. A bord hi havia 120 persones, entre les quals deu dones -una d’elles embarassada-, un nadó i un altre menor, segons el relat d’aquestes tres persones. Les autoritats italianes van confirmar ahir que els seus avions de vigilància van albirar una barcassa que, efectivament, s’estava enfonsant. Però quan la van veure ja només hi havia unes 25 persones a bord. Els avions van tirar dos bots salvavides, i un helicòpter de la marina militar va volar urgentment fins a la zona. Tot i així, quan hi va arribar ja només hi quedaven tres persones. La resta s’havien enfonsat dramàticament. Els tres supervivents patien hipotèrmia després d’haver-se esperat durant tres hores: un era a l’aigua i els altres dos dins d’un dels bots salvavides.

L’ONG alemanya Sea Watch va ser la primera que va alertar sobre l’existència d’una barcassa amb problemes davant de la costa líbia: una de les seves avionetes la va veure des de l’aire. L’embarcació de l’ONG, però, era massa lluny de la zona per poder arribar-hi a temps per salvar els nàufrags. Sea Watch és l’única associació humanitària que continua operant al Mediterrani central en l’actualitat després que Itàlia i altres països de la UE -entre ells, Espanya- hagin posat constants traves a aquestes organitzacions de salvament. De fet, l’ Open Arms és al port de Barcelona des de fa setmanes precisament per aquesta raó. Ahir centenars de persones es van manifestar a Barcelona per mostrar el seu rebuig al bloqueig aplicat pel govern espanyol.

A Itàlia, el vicepresident i ministre de l’Interior, l’ultradretà Matteo Salvini, va tornar a defensar ahir el tancament dels ports italians a les embarcacions de salvament. Després que es conegués l’enfonsament de la barcassa neumàtica amb 120 persones a bord, va declarar amb sarcasme a través de Facebook: “Els vaixells de les ONG tornen al mar davant de Líbia, els traficants tornen a començar el seu brut negoci i la gent torna a morir. El dolent, però, soc jo”.