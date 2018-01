Fins a 16 morts en un tiroteig en sortir de missa a Nigèria

Almenys 16 persones van morir diumenge a la nit i 14 més van quedar ferides a l’estat nigerià de Rivers, al sud-est del país, quan diversos individus no identificats els van disparar de manera indiscriminada en el moment que sortien de missa per celebrar el Cap d’Any. La policia sospita que els autors podrien pertànyer a alguna de les sectes que operen a la zona.

En concret, l’atac va tenir lloc quan passaven trenta minuts de la mitjanit a la localitat d’Omuku, uns 90 quilòmetres al nord-oest de la capital estatal, Port Harcourt. L’estat de Rivers és al delta del riu Níger. És una zona rica en petroli, on operen diversos grups armats que reclamen que una major part dels beneficis derivats del cru -que suposen una bona part dels ingressos del país- vagin a parar als habitants de la zona per millorar les seves condicions de vida.

Aquests grups acostumen a atacar les plantes petrolieres i a segrestar treballadors estrangers amb l’objectiu d’aconseguir grans quantitats de diners pel seu rescat. Durant l’últim any, però, hi havia hagut una certa calma a la zona després que el govern nigerià i aquests grups armats pactessin una treva.

El governador de Rivers, Nyesom Wike, es va traslladar ahir fins al lloc on es va produir el tiroteig, va visitar els ferits i va donar el condol als familiars de les víctimes mortals. Així mateix, va anunciar que el seu govern pagarà una recompensa de 200 milions de naires (uns 461.000 euros) a qui pugui facilitar informació rellevant sobre els autors de l’atac. “No pots vessar sang de gent innocent i quedar en llibertat”, va afirmar el governador en declaracions al diari local Vanguard. “Estem treballant amb totes les agències de seguretat per fer tot el possible per detenir els autors. Pagaran per això”, va assegurar.

De moment, però, hi ha poques pistes. Els analistes polítics opinen que l’atac podria ser conseqüència de les tensions i la rivalitat que hi ha entre els membres del Congrés de Tots els Progressistes (APC, per les sigles en anglès) del president Muhamadu Buhari i el Partit Popular Democràtic (PDP), que governa a Rivers. Aquest estat ha sigut escenari d’un creixent nombre d’assassinats durant els últims mesos a causa de la rivalitat entre sectes religioses i grups polítics. L’octubre passat va haver-hi un altre tiroteig, en aquella ocasió al mercat de la capital estatal, Port Harcourt. Almenys deu persones van morir.

D’altra banda, també ahir el líder d’una de les tres faccions de Boko Haram, Abubakar Shekau, va difondre un vídeo en què assegurava que aquest grup terrorista va protagonitzar els atemptats que han sacsejat Nigèria durant aquest mes de desembre. El vídeo es va fer públic just l’endemà que el president de Nigèria assegurés que Boko Haram havia sigut derrotat al país. En referència al grup terrorista, Abubakar Shekau assegura al vídeo: “Estem en bon estat de salut i no ens ha passat res”. “Hem dut a terme els atacs a Maiduguri, Gamboru i Damboa. Tots els hem comès nosaltres”, afegeix.