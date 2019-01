Les ampolles d'aiguardent serviran per trobar nens desapareguts a la Xina

Una empresa de licors xinesa ha engegat una campanya per ajudar a buscar els infants "desapareguts" de la Xina. Milers de nens i nenes desapareixen cada any al país sense motiu aparent, tot i que es creu que molts són destinats a adopcions il·legals o usats com a mà d'obra barata. Ara, però, les caixes de les ampolles de 'baijiu', un aiguardent molt popular entre la població xinesa, duran un embalatge amb una fotografia d’un nen desaparegut. En total seran unes 400 imatges de nens i nenes on també hi haurà una petita descripció i el contacte de la família biològica.

Aquesta empresa de licor vendrà fins a 115.000 caixes d'aquest aiguardent, segons ha informat el rotatiu xinès 'Diari del Poble'. A més, la companyia pretén fer una campanya de comunicació amb cartells –almenys n’han imprès 200.000– per explicar que tots els beneficis aniran destinats a una organització dedicada a la infància.

El director de la licoreria, Xiao Dufeng, s'ha explicat al mateix mitjà: "Vaig veure com una família quedava destrossada després que desaparegués el seu fill". La campanya també ha rebut crítiques de diverses persones que creuen que només és una eina publicitària i que a l'empresa intenten lucrar-se amb les desgràcies dels altres.

Tot i que no hi ha dades oficials de la Xina sobre el tràfic de nens, el departament d’Estat dels Estats Units va publicar una xifra estimada: 20.000 nens robats cada any, el que significa almenys 400 infants per setmana. Ho explicava un periodista de la cadena britànica BBC, que es va introduir durant uns mesos en el mercat il·legal per comprar nadons a la Xina: "La majoria de nens robats entren en el mercat d'adopció. A d’altres, són obligats a treballar com a captaires per bandes criminals".