França crida a consultes l'ambaixadora italiana després que Di Maio denunciés que París "colonitza" l'Àfrica

França ha cridat a consultes l'ambaixadora italiana a París en senyal de protesta per unes declaracions del vicepresident i líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi Di Maio, en què acusava París d'empobrir l'Àfrica i fomentar l'emigració cap a Europa. En l'últim episodi de les tensions entre Itàlia i França per la immigració Di Maio va dir dissabte en un míting que "si ara hi ha gent que marxa de l'Àfrica és perquè alguns països europeus, i França en particular, no han deixat mai de colonitzar l'Àfrica. Si França no tingués aquestes colònies africanes, perquè així és com les hem d'anomenar, seria la 15a economia del planeta, però està entre les primeres del món perquè això és exactament el que està fent a l'Àfrica.

El ministeri d'Exteriors ha convocat Teresa Castaldo, segons han confirmat fonts diplomàtiques. Di Maio va ratificar les seves paraules dilluns mateix, afirmant que França manipula les economies de 14 països africans que utilitzen la divisa del franc CFA, una moneda que està referenciada a l'euro i que l'estat francès en garanteix la conversió.

"França és un d'aquests països que imprimeix moneda per a 14 països africans de manera que obstaculitza el seu creixement econòmic i contribueix a la fugida dels refugiats que després es moren al mar o arriben a les nostres costes", va dir el líder del cinc estrelles. París se justifica assegurant que els països que van servir el CFA gaudeixen d'estabilitat monetària i que són els governs africans els qui decideixen amb quina moneda operen, tal i com va afirmar el president Emmanuel Macron el 2017.

No és el primer cop que Itàlia i França s'enfronten per la immigració. A diferència de l'executiu de Mario Renzi, que mantenia bones relacions amb París, el govern Di Maio-Salvini vol marcar distàncies: "ja n'hi ha prou de paraules hipòcrites només sobre les conseqüències de la immigració, és hora d'abordar les causes", diu Di Maio.



En la seva retòrica antiimigració, a què l'ultradretà Salvini ha arrossegat gairebé totes les formacións polítiques italianes, Di Maio demana fins i tot que la UE sancioni França per aquestes polítiques.