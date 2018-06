França i Itàlia defensen una reforma a fons de la política migratòria europea

En menys d’una setmana, París i Roma han passat de tirar-se els plats pel cap a entendre’s perfectament. Si més no de cara a la galeria. El president francès, Emmanuel Macron, va rebre ahir a l’Elisi el primer ministre italià, Giuseppe Conte, en el marc d’una reunió de treball que hauria pogut no produir-se. França i Itàlia van embrancar-se dimarts en una crisi diplomàtica per la negativa de Roma a deixar atracar l’ Aquarius en ports italians. Dijous Macron va agafar el telèfon per calmar la relació amb Conte, mentre 629 persones “en situació de debilitat” viatjaven rumb a València, segons va recordar ahir l’ONG Metges del Món França a través de Twitter.

Els dos polítics van escenificar ahir, doncs, una bona sintonia per posar fi a la picabaralla, “un moment difícil” que segons Conte van gestionar “amb gran concertació”. De fet, el primer ministre italià va anar més enllà i va assegurar que tenia “una entesa perfecta” amb el president francès. Tant és així que ja va anunciar que “a la tardor” acolliria Macron a Roma en una cimera bilateral per “reforçar la cooperació” entre els dos països.

Com era d’esperar, la trobada es va centrar en la immigració. Els dos dirigents van reclamar una “resposta col·lectiva europea” amb “iniciatives concretes” per evitar un nou cas com el de l’ Aquarius. “En els últims anys, Europa ha fracassat en eficàcia i solidaritat”, va lamentar-se el president francès en la roda de premsa, que va començar amb una hora de retard.

Segons Macron, la resposta a la crisi migratòria “no pot ser nacional, sinó que ha de ser europea”. El president francès opta per “reforçar Frontex”, l’agència europea de protecció de fronteres, amb “una inversió massiva”. L’objectiu? Que tot el pes no recaigui en els països que “paguen la seva posició geogràfica”, és a dir, que acullen els immigrants a les seves costes.

Per la seva banda, Conte va reclamar “un canvi d’estratègia” que hauria de passar per una modificació del reglament de Dublín, que estableix els acords pel que fa a la repartició d’immigrants a la Unió Europea. En aquest sentit, el president francès va voler recordar que si bé Itàlia ha tingut 18.000 demandes d’asil des de principis d’any, França n’ha rebut 26.000. Guerra de xifres a part, Conte també va pronunciar-se per “reforçar, a escala europea, la relació amb els països d’origen i de trànsit dels immigrants”.

Macron va defensar-se de les crítiques que l’acusen de no haver mogut fitxa davant el cas Aquarius i va assegurar que França “assumirà les seves responsabilitats” si se li planteja un cas semblant. “No s’ha de ser hipòcrita, la nostra situació geogràfica no és la mateixa que la d’Itàlia”, va puntualitzar. França va proposar a Espanya acollir alguns dels 629 immigrants, els “que podrien voler beneficiar-se de l’estatus de refugiat”, va dir el primer ministre Édouard Philippe.

Una cooperació insuficient, segons va opinar ahir Metges del Món França: “La història recordarà que l’ Aquarius va passar a 7 quilòmetres de les costes franceses -fent referència a l’illa de Còrsega-, però el president Macron i el govern han preferit oferir la seva ajuda a Espanya i deixar 629 persones en situació de debilitat tres dies més al mar”.